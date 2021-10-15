高雄城中城大火 柯文哲：不要出事只道歉捐款然後不了了之

針對高雄市「城中城」大火，柯文哲今晚在臉書指出，補起法規漏洞，不要再拖，他也呼籲中央盡快修法，強制建物設立管委會，讓地方政府有執行的工具，補起法規漏洞，從根本解決問題。他說，不要每次出事只是道歉、宣示改革、捐款，然後就不了了之。

柯文哲說，台灣的危老建物多，依內政部現行規定，集合住宅類建築物16層以上要辦公安申報，台北市從103年起規定，11層以上集合住宅建築物要強制申報。為了進一步維護公共安全，台北市更在去年研議，8層以上集合住宅都要公安申報，我們訂下了2年宣導期，辦理說明會廣蒐意見，預計112年起修法公告。

柯說，至於許多人關心的#公寓大廈管委會報備率的問題，內政部長徐國勇今天說台北市報備率最低，只有四成。徐部長指的是84年以前，七層樓以上應報備和已報備的比例，這是因為台北市的高樓、老樓數量全台最多；光是31年以上領有使用執照的建物就有9萬8423棟，在法規還沒修改的狀況下，對84年以前的建物，北市只能加強輔導；但如果以84年公寓大廈管理條例發布後的報備率來算，臺北市的報備率已有將近九成。

柯文哲指出，從105年他上任開始，台北市也每年舉辦說明會，去輔導84年以前的公寓大廈成立管委會，除了簡化流程來協助，也提供消防滅火、逃生避難設備修繕補助等方式帶動居民的意願。計畫開辦以來，每年成效都是六都第一。

柯說，106年起台北市還成立專案小組，要求既存違建所有人要加裝住宅用警報器，而且須留設一定面積以上之避難空間，以維護公共安全。這些動作，經常被認為擾民，也有許多市民朋友不諒解，但公共安全不能妥協。