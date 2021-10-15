城中城大火民眾黨要蘇揆專案報告 批陳其邁不要做秀

高雄市鹽埕區城中城大樓昨日大火，釀成嚴重死傷，民眾黨立委張其祿今指出，行政院長蘇貞昌應率部會首長就火災結構性問題及相關法規疏漏檢討，並對案中弱勢居住問題、後續修法及行政改善措施，赴立法院進行專案報告並備詢。民眾黨立委蔡壁如則批評，高雄市長陳其邁說會負責，但沒說怎麼負責，「如果出事只要道歉、只要口頭負責，我們台灣不會更好！我們不要作秀型的政治人物！」，

張其祿表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，悲劇可說注定會發生，全國有太多危老建築，危老建築中還有違建及隔間套房，使得火災公安意外成為煉獄，導致重大傷亡，協助這些危老建築中之弱勢居民，已是政府「公共安全」及「居住正義」所不可忽視的一環，必須「立刻」及「有效」的執行。

蔡壁如指出，城中城火災是高雄有史以來傷亡最嚴重的火警，市長不是路人，對於市區危樓不能只會傷春悲秋、感懷樓起樓塌，「民進黨在高雄市執政超過20年，做了什麼？高樓層大樓居然可以在公安未列管的情況下大量入住，主管單位就算有再多藉口，都是責無旁貸」。

蔡壁如表示，政府有保護人民身家、財產、性命安全的義務，不要拿公安未列管當做卸責的藉口，「幫助底層市民有一個可以安身立命的所在，這不是能不能，而是願不願意的問題！」