城中城大火高市府有無善盡職責 三監委申請自動調查

高雄市「城中城大樓」大火 ，造成46人死亡、41人受傷。監察委員施錦芳、王麗珍、葉宜津今天發出聲明表示，將申請自動調查。

三位監委表示，城中城大樓屬民國84年「公寓大廈管理條例」公布施行前興建完成之住商混合大樓，迄今仍未成立管理委員會，致大樓住戶無法有效協助管理及維護大樓公共安全，政府機關行政作為及現行法令規定有無就類此老舊大樓之管理維護，建立相關查核機制或配套措施，實已涉及民眾居住安全及重大公安問題。

三位監察委員指出，對此事件甚表關切及重視，高雄市政府對於轄內類此未成立管理委員會之複合式大樓，就其公共安全、管理及維護之相關行政作為何？有無善盡地方主管機關職責？現行法令規定是否仍有不足？實有深入調查了解之必要。