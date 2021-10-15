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謝國樑參選基隆市長藍綠掀波 綠質疑他立院表現

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
前立委謝國樑（右）昨天正式宣布將投入2022年底基隆市長選舉，謝國樑上午表示打造基隆成為「亞洲最有愛的城市」。記者曾學仁／攝影 曾學仁
前立委謝國樑（右）昨天正式宣布將投入2022年底基隆市長選舉，謝國樑上午表示打造基隆成為「亞洲最有愛的城市」。記者曾學仁／攝影 曾學仁

針對國民黨前立委謝國樑昨天宣布參選基隆市長，民進黨團今天發出聲明稿，指謝國樑在立委期間出席率、質詢率、法律提案數、預決算提案數均低，請民眾檢視的當立委的成績單。謝國樑則回應，參選是爭取為民服務的機會，相信基隆民眾自有公評。

民進黨團總召鄭文婷議員表示，從謝國樑過去的參政績效不難看出，謝國樑擔任基隆市區域立委的12年當中，正是基隆陷入谷底難以翻身的時刻，當時謝國樑有力挽狂瀾嗎?民眾心中自有一把尺。

謝國樑說要打造基隆成為一座有愛的城市，現在林右昌執政下，基隆人快樂指數早已打破過去30年國民黨執政時期的紀錄，喊口號早已不被基隆市民接納，能了解民眾的需求才是未來市長的基本必備條件。

黨團張之豪議員說，謝國樑在擔任立法委員期間，質詢次數一度掛零，出席率、質詢率、法律提案數、預決算提案數過低，被公督盟列為「待觀察名單」，請市民朋友，好好檢視他的從政成績單。

謝國樑回應表示，參選是爭取為民服務的機會，不論哪一黨派的候選人，在選舉過程中都會接受民眾的檢驗，過去我們與民眾一起上街頭反對深澳卸煤碼頭，為通勤族爭取台鐵基北直達車、客運分散發車等，相信基隆民眾自有公評。

謝國樑說，未來會持續勤跑基層、提出政見，來爭取民眾支持，期待是一場良性競爭，一起來替基隆的下一代找答案，讓基隆更好。

謝國樑 基隆 民進黨

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