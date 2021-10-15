外交部今天表示，我駐俄羅斯代表處一名人員日前因身體不適，主動就醫後於13日確診新冠肺炎，目前依當地防疫規定居家隔離14日。這是駐俄羅斯代表處第12名人員確診案例。

外交部表示，為避免疫情擴散，駐俄羅斯代表處已匡列曾與該名確診人員有密切接觸的人員，並安排緊急接受PCR檢測，結果均為陰性；駐處另於14日全面消毒辦公室。

外交部表示，俄羅斯新冠肺炎疫情持續蔓延，近期更因變種病毒肆虐而更嚴重，單日死亡人數連創新高。為維護駐處人員及民眾的健康安全，駐俄羅斯代表處的領務服務將持續採取「預約制」，視疫情發展進行彈性調整，並適時公布。國人若有領務需求，可以透過駐處電郵rus@mofa.gov.tw聯繫；若有急難救助事宜，可以撥打緊急電話：+7-969-008-6111（俄國境外撥打）、+8-969-008-6111（俄國國內撥打）。