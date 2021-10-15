我駐俄羅斯代表處第12人確診 領務服務維持預約制
外交部今天表示，我駐俄羅斯代表處一名人員日前因身體不適，主動就醫後於13日確診新冠肺炎，目前依當地防疫規定居家隔離14日。這是駐俄羅斯代表處第12名人員確診案例。
外交部表示，為避免疫情擴散，駐俄羅斯代表處已匡列曾與該名確診人員有密切接觸的人員，並安排緊急接受PCR檢測，結果均為陰性；駐處另於14日全面消毒辦公室。
外交部表示，俄羅斯新冠肺炎疫情持續蔓延，近期更因變種病毒肆虐而更嚴重，單日死亡人數連創新高。為維護駐處人員及民眾的健康安全，駐俄羅斯代表處的領務服務將持續採取「預約制」，視疫情發展進行彈性調整，並適時公布。國人若有領務需求，可以透過駐處電郵rus@mofa.gov.tw聯繫；若有急難救助事宜，可以撥打緊急電話：+7-969-008-6111（俄國境外撥打）、+8-969-008-6111（俄國國內撥打）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言