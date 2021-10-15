吳釗燮和貝里斯外長視訊 就台海局勢等議題交換意見

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天和我國中美洲友邦貝里斯外交部長柯特尼（Eamon Courtenay）視訊通聯，柯特尼對昨高雄市城中城大樓發生大火不幸事件，代表貝國政府及人民向我國表達誠摯的慰問與哀悼之意；兩人並就台海局勢、我國國際參與、攜手對抗新冠肺炎疫情、強化雙邊經貿合作等共同關切議題深入交換意見。

外交部表示，吳釗燮感謝柯特尼對台灣人民的關懷，並強調台灣與貝里斯共享民主及自由的價值與理念，貝國長期堅定支持台灣參與國際組織，持續在國際場域為台灣發聲，並呼籲國際社會確保台灣海峽及印太地區和平安全，我國政府及人民均由衷感謝。吳釗燮指出，中國軍機近來頻繁擾台，破壞台海及印太區域的安全，我國將持續結合貝里斯等友邦及理念相近的友好國家共同對抗中國威脅，維護台海安全及印太地區的和平穩定。

外交部表示，吳釗燮另推崇柯特尼上任後致力推動貝里斯在區域及重要國際組織扮演重要角色，成果斐然；我國歡迎柯特尼與貝國總理布里仙紐（John Briceño）擇期訪台，強化台貝兩國邦誼。

柯特尼表示，台灣防疫有成，並感謝我國提供防疫物資協助貝國抗疫，他表示，台貝雙邊合作計畫協助貝國疫後經濟復甦，他竭誠歡迎吳釗燮擇期訪問貝里斯，並重申對台貝邦誼的支持與重視，貝里斯將全力支持台灣參與國際事務，並在雙邊及多邊架構下，繼續深化台貝兩國合作關係。

外交部表示，貝里斯是我國中美洲地區重要友邦，雙方各項合作計畫推展順利，深獲貝國政府及人民的廣泛肯定。未來兩國將續在既有的友好基礎上，持續深化邦誼並增進兩國人民福祉。