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國債鐘近6兆人均負債25萬 民眾黨：蔡政府不要一味舉債

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。 圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。 圖／民眾黨團提供

我國國債鐘突破5.8兆元，截至今年9月，平均每位國人負擔25萬元，民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，蔡政府近2、3年仰賴特別預算，108年至110年度舉債高達1兆5394億元，為國家財政埋下「債留子孫」的隱憂。民眾黨團也呼籲，不要一味舉債，也不該以總體經濟數字提高而忽視經濟弱勢民眾，必須認真思考租稅衡平及財政紀律。

民眾黨團總召邱臣遠指出，主計總處預估經濟成長率可達5.88%，「難怪蔡政府誤以為政府有餘裕揮霍」，但政府每一筆錢都是人民辛苦納稅的血汗錢，應以長遠永續經營的思維來使用，而非「用在我身，債留子孫」。他也提到，政府不只明年大內宣預算18.6億元，今年五倍券網站也編列了9.7億，卻得到不佳的品質，「讓人質疑蔡政府究竟有沒有在為人民把關預算」。

邱臣遠批評，蔡政府最嚴重的問題在於花錢時完全不顧憲政體制，許多計畫預算都是先斬後奏，除了五倍券預算1206億元未審先用，國人關心的數位發展部，至今尚未決議成立，就已編列4192萬元進行籌備，顯見財政紀律出了問題，「蔡政府必須明確地告訴民眾，未來這些舉債要如何償還」。

民眾黨立委張其祿指出，雖就數據來看，台灣經濟不錯，但這完全沒考量到台灣經濟是以中小企業、服務業為主。今年5月失業率驟升至4.11%，創下7年半來最高，無薪假人數累計4萬4973人，6月失業人數更達到57萬人，其中工時未滿35小時者，已達98.4萬人，創下歷史紀錄。

張其祿說，資金流入股市、房市等特定產業，經濟成長的帳面數字才能維持正成長，但當錢潮明顯只流入少數人手上，政府必須擔負起經濟重分配的責任，落實租稅公平正義，並應改革持有稅制、推動囤房稅，重新評定房地產的「稅基」。他也主張，應大量興辦社會住宅、落實包租代管政策、住宅與租賃市場之透明化與有效的「資金及信用管制」等，遏止房價不當炒作問題。

民眾黨 失業 國債

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