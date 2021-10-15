陳其邁該下台負責？馬英九：由高雄市民決定

前總統馬英九今天下午3點到高雄市立殯儀館慰問家屬，受訪時說市府與檢調單位應儘速查明真相，給全民一個交代。對於高雄市長陳其邁曾質疑台中火警，時任市長胡志強應下台負責一事，馬僅說「由高雄市民決定」。

馬英九今天中午與立法院前院長王金平在高雄路竹區見面，隨後就到鹽埕區城中城大樓前獻花。下午近3點到市立殯儀館靈堂致意、慰問罹難者家屬，前立委黃昭順在一旁陪同，過程中有一名林姓女子向馬陳情，說「找不到媽媽的遺體」。

對於城中城火警有何看法？馬英九受訪時說，這次南下拜訪王院長，王特別安排餐會，剛好昨天發生這麼慘烈的事情，他心情沉重，來關懷一下，看能幫點什麼忙。市政府與檢調機關趕快查明真相，若有失職該追究就追究，給全民一個交代。