弱勢族群裝設住警器 黃子哲：高雄在六都敬陪末座

城中城大樓大火造成46死41傷，是26年來高雄最嚴重的災情。國民黨文傳會前副主委黃子哲表示，根據去年高雄市消防局專題報告統計，截至去年5月，高雄市弱勢族群住戶裝設住警器的比例以及在六都的排名為倒數第一。

黃子哲指出，這場大火令人感到遺憾與痛心，起火原因目前尚在調查；但這把惡火燒出許多公安、都更等漏洞與問題，高雄市府責無旁貸。根據遠見雜誌2021年縣市長滿意度調查，在消防與公共安全面向，高雄市的滿意度在全國22縣市中排名21名，也就是倒數第二。這樣的治理成績無法讓高雄成為「光榮城市」，反而陷入「祝融城市」的危機。

黃子哲說，城中城這棟老舊大樓，住戶多是社會底層或經濟弱勢族群，政府本來就應該多予積極照顧；但根據報導，城中城大樓不僅滅火器少的可憐住戶先前幾乎也都沒有裝設住警器（住宅用火災警報器）。

黃子哲說，根據去年高雄市消防局所做的專題報告，統計至109年5月止，高雄市弱勢族群住戶裝設住警器的比例以及在六都的排名，獨居長者住戶是74.1%（倒數第1）、低收入戶是51.87%（倒數第2）、身心障礙者是16.08%（倒數第1）。三者總計起來，高雄市是敬陪末座。