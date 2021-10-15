快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

福原愛失婚後連公司也倒？驚傳20年好友辭職閃人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／馬英九南下高雄城中城獻花致哀 王金平備慰問金

聯合報 / 記者林保光張議晨／即時報導
前總統馬英九今天下午由王金平陪同，到高雄城中城獻花致意。記者林伯東／攝影
前總統馬英九今天下午由王金平陪同，到高雄城中城獻花致意。記者林伯東／攝影

高雄城中城大樓昨天發生46死41傷火災，前總統馬英九今天下午一身黑色西裝，由立法院前院長王金平高雄市曾麗燕等人陪同，到城中城前獻花默哀致意，未對外談話。王金平備妥慰問金，將由高雄市副議長陸淑美轉由高雄市政府社會局，致送家屬。

今天下午2點多，馬英九與王金平和同行的高雄市議長曾麗燕、陸淑美及前立委黃昭順等人，一起到高雄市鹽埕區府北路城中城大樓前。

馬英九戴著墨鏡下車，緩緩走到城中城大門口馬路，與同行者一同向著城中城獻花，他們並默哀1分鐘、鞠三鞠躬敬禮，希望罹難者安息，隨後便上車離去，前往高雄市立殯儀館，向罹難者靈前致意。

王金平在離開城中城前，準備慰問金，要陸淑美轉交家屬，表示會再第二階段給予家屬協助。

前總統馬英九（前左二）今天下午由王金平（中）等人陪同，到高雄城中城獻花致意。記者林伯東／攝影
前總統馬英九（前左二）今天下午由王金平（中）等人陪同，到高雄城中城獻花致意。記者林伯東／攝影
前總統馬英九今天下午由王金平陪同，到高雄城中城獻花致意。記者林伯東／攝影
前總統馬英九今天下午由王金平陪同，到高雄城中城獻花致意。記者林伯東／攝影

高雄市 王金平 馬英九 高雄城中城

延伸閱讀

馬英九與王金平兩人 城中城前獻花

馬王餐敘 王金平：要跟馬英九成為更密切的朋友

馬王破冰宴「很海派」 一桌9道菜1.2萬很有誠意

只是偶爾聚聚 張善政：沒要把長風、馬英九納大智庫下

相關新聞

吳釗燮和貝里斯外長視訊 就台海局勢等議題交換意見

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天和我國中美洲友邦貝里斯外交部長柯特尼（Eamon Courtenay）視訊通聯，柯特尼...

陳其邁該下台負責？馬英九：由高雄市民決定

前總統馬英九今天下午3點到高雄市立殯儀館慰問家屬，受訪時說市府與檢調單位應儘速查明真相，給全民一個交代。對於高雄市長陳其...

高雄大火慘烈 李眉蓁質問：胡志強9死該下台、那46死？

高雄城中城大火釀成46人死亡，高市議員李眉蓁指出，高雄市的都更與危老重建件數都是六都倒數第一，當年陳其邁批評台中市長胡志...

國債鐘近6兆人均負債25萬 民眾黨：蔡政府不要一味舉債

我國國債鐘突破5.8兆元，截至今年9月，平均每位國人負擔25萬元，民眾黨立法院黨團今舉行記者會表示，蔡政府近2、3年仰賴...

弱勢族群裝設住警器 黃子哲：高雄在六都敬陪末座

城中城大樓大火造成46死41傷，是26年來高雄最嚴重的災情。國民黨文傳會前副主委黃子哲表示，根據去年高雄市消防局專題報告...

影／馬英九南下高雄城中城獻花致哀 王金平備慰問金

高雄城中城大樓昨天發生46死41傷火災，前總統馬英九今天下午一身黑色西裝，由立法院前院長王金平、高雄市曾麗燕等人陪同，到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。