影／馬英九南下高雄城中城獻花致哀 王金平備慰問金

高雄城中城大樓昨天發生46死41傷火災，前總統馬英九今天下午一身黑色西裝，由立法院前院長王金平、高雄市曾麗燕等人陪同，到城中城前獻花默哀致意，未對外談話。王金平備妥慰問金，將由高雄市副議長陸淑美轉由高雄市政府社會局，致送家屬。

今天下午2點多，馬英九與王金平和同行的高雄市議長曾麗燕、陸淑美及前立委黃昭順等人，一起到高雄市鹽埕區府北路城中城大樓前。

馬英九戴著墨鏡下車，緩緩走到城中城大門口馬路，與同行者一同向著城中城獻花，他們並默哀1分鐘、鞠三鞠躬敬禮，希望罹難者安息，隨後便上車離去，前往高雄市立殯儀館，向罹難者靈前致意。