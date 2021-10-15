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影／馬英九南下高雄城中城獻花致哀 王金平備慰問金
高雄城中城大樓昨天發生46死41傷火災，前總統馬英九今天下午一身黑色西裝，由立法院前院長王金平、高雄市曾麗燕等人陪同，到城中城前獻花默哀致意，未對外談話。王金平備妥慰問金，將由高雄市副議長陸淑美轉由高雄市政府社會局，致送家屬。
今天下午2點多，馬英九與王金平和同行的高雄市議長曾麗燕、陸淑美及前立委黃昭順等人，一起到高雄市鹽埕區府北路城中城大樓前。
馬英九戴著墨鏡下車，緩緩走到城中城大門口馬路，與同行者一同向著城中城獻花，他們並默哀1分鐘、鞠三鞠躬敬禮，希望罹難者安息，隨後便上車離去，前往高雄市立殯儀館，向罹難者靈前致意。
王金平在離開城中城前，準備慰問金，要陸淑美轉交家屬，表示會再第二階段給予家屬協助。
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