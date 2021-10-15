馬王餐敘 王金平：要跟馬英九成為更密切的朋友

馬英九、王金平今天中午餐敘，兩人舉杯逐桌敬酒致意，高市議會國民黨、無黨籍，約30名議員到場餐敘。王金平說，今天之前與馬英九見過兩次面，他的一貫立場是「親美友日和中」，他與馬都關心國民黨、關心國家發展，同樣以兩岸和平為最高目標。

前總統馬英九今天專程南下高雄路竹拜會立法院前院長王金平。王金平私下與黨籍立委、議員會談時說，上次吳敦義簽書會有跟馬前總統碰過面，2年前也相約在馬辦會談，兩人約3、40分鐘，什麼都能談；兩人都關心國民黨發展、國家發展，理念都一樣。

今天聚會被外界視為國民黨團結象徵，被視為破冰之旅。王金平說，他也希望這次之後，大家變成更密切的朋友，像過去一樣，在國民黨的五人小組中，他與馬英九話講最多，連蕭萬長都說「五人小組都是王院長在講話」。

針對兩岸關係，蔡英文總統在國慶日提出四個堅持、國民黨主席朱立倫也希望恢復交流。王金平說，日本前首相安倍上任之前，他曾與安倍會見面談過東亞情勢，針對美中台日關係，談5個多小時，他個人一貫立場就是「親美友日和中」，所以國家領導一樣要重視兩岸議題，以和平為最高目標，兩岸要創立和平條件出來，讓兩岸能夠穩定交流，維持國家安全，這是大家共同的責任，也是讓整個區域產生平衡的做法。