快訊

城中城大火關鍵婦人起底！綽號「豆花阿姨」曾教唆丟汽油彈遭判刑

境外移入個案28%為突破性感染！BNT占52例最多

馬王餐敘 王金平：要跟馬英九成為更密切的朋友

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統馬英九（左）拜會立法院前院長王金平（右），王金平說，他與馬英九理念一樣，希望兩岸和平。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（左）拜會立法院前院長王金平（右），王金平說，他與馬英九理念一樣，希望兩岸和平。記者徐白櫻／攝影

馬英九王金平今天中午餐敘，兩人舉杯逐桌敬酒致意，高市議會國民黨、無黨籍，約30名議員到場餐敘。王金平說，今天之前與馬英九見過兩次面，他的一貫立場是「親美友日和中」，他與馬都關心國民黨、關心國家發展，同樣以兩岸和平為最高目標。

前總統馬英九今天專程南下高雄路竹拜會立法院前院長王金平。王金平私下與黨籍立委、議員會談時說，上次吳敦義簽書會有跟馬前總統碰過面，2年前也相約在馬辦會談，兩人約3、40分鐘，什麼都能談；兩人都關心國民黨發展、國家發展，理念都一樣。

今天聚會被外界視為國民黨團結象徵，被視為破冰之旅。王金平說，他也希望這次之後，大家變成更密切的朋友，像過去一樣，在國民黨的五人小組中，他與馬英九話講最多，連蕭萬長都說「五人小組都是王院長在講話」。

針對兩岸關係，蔡英文總統在國慶日提出四個堅持、國民黨主席朱立倫也希望恢復交流。王金平說，日本前首相安倍上任之前，他曾與安倍會見面談過東亞情勢，針對美中台日關係，談5個多小時，他個人一貫立場就是「親美友日和中」，所以國家領導一樣要重視兩岸議題，以和平為最高目標，兩岸要創立和平條件出來，讓兩岸能夠穩定交流，維持國家安全，這是大家共同的責任，也是讓整個區域產生平衡的做法。

王金平 國民黨 馬英九

延伸閱讀

馬王在高雄破冰 朱立倫：黨內同志相聚都是好事

馬王破冰宴「很海派」 一桌9道菜1.2萬很有誠意

破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

馬英九贏了！批收違法政治獻金 陳敏鳳要賠60萬並道歉

相關新聞

破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

「馬王會」今天中午登場，這次被視為破冰之旅的參與受到高度重視，高雄藍營政壇重量級人士到場作陪。馬英九表示，王金平過去在立...

高雄大火死傷慘卻發文「挺3Q反罷免」 邱議瑩：小編排程貼文

高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀成嚴重死傷，昨天各界關注搶救工作時，高雄民進黨立委邱議瑩卻在臉書貼文「挺3Q反罷免」，引發爭...

兩岸「準戰爭」？ 邱太三：準戰爭布局不表示是準戰爭

中共解放軍機10月1到4日累計149架次「爆量」擾台，陸委會主委邱太三昨受訪時坦言，已達到「準戰爭」狀態布局，引發各界熱...

第11輪疫苗今開打！ 台中第一劑涵蓋率逾6成

第11期新冠疫苗今天開打，台中採分診分流施打，BNT共16萬劑在合約醫院、6區衛生所以及40處快打站施打，AZ共11萬多...

馬王餐敘 王金平：要跟馬成為更密切的朋友

馬英九、王金平今天中午餐敘，兩人舉杯逐桌敬酒致意，高市議會國民黨、無黨籍，約30名議員到場餐敘。王金平說，今天之前與馬英...

批行政院長、國會議長「整組壞掉」 藍黨團：國會民主已死

不滿行政院長蘇貞昌周二在立法院人身攻擊國民黨立委鄭麗文，國民黨立院黨團上午以高雄城中城大火造成重大死傷為由，提出散會動議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。