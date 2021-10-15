批行政院長、國會議長「整組壞掉」 藍黨團：國會民主已死

不滿行政院長蘇貞昌周二在立法院人身攻擊國民黨立委鄭麗文，國民黨立院黨團上午以高雄城中城大火造成重大死傷為由，提出散會動議，要蘇南下救災，卻遭民進黨立院黨團人數優勢否決。雖最後仍成功杯葛議事，國民黨團仍批「國會民主已死」。

國民黨團表示，2014年高雄發生氣爆，當時的民進黨立委陳其邁、邱議瑩在議場主張，高雄有難官員卻在立院開會，「不是人，没有良心」，但今天國民黨團依同樣標準提散會動議，邱在內的民進黨立委怎麼全員反對？

國民黨團批評，邱議瑩「用昨天自己打臉今日的自己」，昨天卻没忘記要力挺遭罷免的台灣基進立委陳柏惟，只是嘴巴說「愛高雄、顧高雄」。

國民黨團上午在確認議事過程，以優先勘災善後為由，提散會動議，要讓蘇內閣官員南下勘災，但遭民進黨團提出異議，經表決後否決。

眼見民進黨要繼續開會，國民黨團再提「將蘇貞昌列不受歡迎對象捍衛國會尊嚴」與「要求立法院長游錫堃保持議事中立」兩個會議詢問，也全遭民進黨團以人數優勢否決。

之後確定議事錄過程，國民黨團再表示異議，立法院長游錫堃也一度不處理。之後民進黨團更提案將第2案之後的報告事項包裹表決退回程序委員會，並提出「不再處理其他程序等動議」，終於引爆衝突，國民黨團衝上主席台癱瘓議事。

國民黨團書記長陳玉珍表示，比如生死與議員表決權、發言權，這是憲法賦予立委的權力，不能被表決，否則下次是不是要表決誰可進議場、誰不可進議場？也揶揄就連國民黨團主張捍衛國會尊嚴案提案也遭否決，民進黨現在不演了嗎？

陳玉珍說，如果民進黨認為顧蘇貞昌比顧高雄重要，那就按照議事規範開會，游錫堃也應站在國會議長高度主持議事，但今天卻連不該表決的提案也同意表決，帶頭不照會議規範開會，民進黨正在閹割民主，真的是獨裁，嚴正抗議。

國民黨團也批評，提案要求國會議長公正對蘇貞昌在議場辱罵鄭麗文案適切處理，游錫堃卻放任民進黨團以多數暴力予以否決，竟還允許透過表決片面廢止議事規則，行政院長、國會議長、民進黨團整組壞掉，國會民主已死。

國民黨團也質疑，今天如果沒有國民黨團堅持，不知民進黨要把台灣人民、台灣民主、立法院糟蹋到什麼地步，但此時此刻民眾黨團、時代力量黨團在那？