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藍提案將蘇貞昌列為國會不歡迎對象 不敵綠營被否決

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國民黨立委衝上主席台包圍立法院長游錫堃，並與民進黨立委對峙。記者吳亮賢／攝影
國民黨立委衝上主席台包圍立法院長游錫堃，並與民進黨立委對峙。記者吳亮賢／攝影

國民黨立委鄭麗文周二質詢行政院長蘇貞昌時，雙方爆發激烈爭執，讓立法院今原預計安排的蘇貞昌施政報告及總質詢投下變數。國民黨立法院黨團今一早便於院會提出散會的臨時動議，但遭民進黨團以人數優勢否決，後來國民黨團又提出2項會議詢問，其中包括要求將蘇貞昌列為「國會不歡迎對象」，但皆未通過，接著兩黨因為程序及權宜問題一度對峙，經協商後，今日院會由游錫堃宣讀完報告事項後休息，蘇貞昌未上台備詢。

國民黨團第一項會議詢問中指出，10月12日施政總質詢，蘇貞昌身為中央行政機關最高主官，將倨傲的態度發揮淋漓盡致，面對國防安全議題，不僅強勢拒答、反質詢，甚至公然於國會殿堂出言不遜，羞辱國會議員，「此種囂張行徑，再次降低行政院院長一職的崇高格局，更破壞憲法關於『行政院對法院負責』之大原則」。

會議詢問中也建請院會作成決議，「為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，同時重建國家文官體系核心價值，要求院會對蘇院長不尊重國會議員、藐視國會之言行提出嚴厲譴責，並將其列為國會不歡迎對象」。

對於第一項會議詢問，主席游錫堃宣告因屬一般決議提案，請國民黨團以一般提案提出，但國民黨團有異議，經表決後，在民進黨團人數優勢下，維持主席宣告；國民黨團則再提出第二項會議詢問，要求國會議長應秉公處置議事，游錫堃表示均依法處置、維持中立，因此該會議詢問不予處理，國民黨團再提出異議，經表決後同樣維持主席宣告。

為了因應國民黨團以議事程序「文攻」的杯葛方式，民進黨團提議，除符合會議規範所訂權宜問題並經主席裁示外，此次會議不再處理會議詢問、權宜及秩序問題、其他程序之動議或散會動議，經表決贊成者過半，照案通過。但此時國民黨團不滿抗議，認為民進黨團的提案是閹割國民黨團的基本權力，違反議事及民主精神，「只有北韓才會這樣做」，許多國民黨立委因此衝上主席台包圍游錫堃，並與民進黨立委對峙。

由於場面混亂，游錫堃先宣布院會稍作休息，經協商後，朝野同意今日報告事項除第一案外，其餘報告事項皆退回程序委員會，院會重新進行後，游錫堃在宣讀完報告事項便宣布休息，下周二再繼續開會，蘇貞昌今日上台備詢也落空。

國民黨 游錫堃 蘇貞昌

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