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馬王破冰宴「很海派」 一桌9道菜1.2萬很有誠意
前總統馬英九今天上午至高雄拜訪立法院前院長王金平，現任、卸任立委多人受邀作陪，包含高雄市議會議長曾麗燕、副議長陸淑美在內，高雄藍營議員幾乎全員出席，餐會邀請台南總鋪師陳亞家準備9道傳統辦桌料理，並以高檔食材製作，讓餐會出席成員感受賓至如歸。
這場餐會辦在王金平路竹服務處，與會者除馬英九、王金平兩位主角，還有現任立委吳怡玎、前立委林炳坤、黃昭順、侯彩鳳，高雄市國民黨議員包含正副議長在內有20多人報名出席，場面盛大，這場在新主席新氣象氛圍下登場的「馬王會」，除有修補關係意義，也要展現藍軍大團結氣勢。
台南福爾摩沙廚藝協會榮譽會長王錦東表示，王金平與南台灣知名的福爾摩沙廚藝協會成員總鋪師陳亞家合作多年，每次都不計成本，以最好的食材招待貴賓，總鋪師在接獲王金平通知後，總鋪師再根據出席成員年齡層開菜單，嚴選原物料，以最高檔、新鮮的食材，將食材原味展現出來。
陳亞家說，現場準備9道料理，包含「五福吉祥、滿州魚翅、鮑魚沙拉、紅燒鮮魚、蒜茸龍蝦、椰香繡球盅、頂級佛跳牆、水果盤及點心」等，其中五福吉祥為拼盤，內容包含近1公分厚的烏魚子、橙汁魚片、筍乾扣肉、奶油蝦球、干貝米糕等，天未亮就起床準備，笑稱「絕對不是料理包」。
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