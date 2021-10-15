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只是偶爾聚聚 張善政：沒要把長風、馬英九納大智庫下

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席朱立倫提「藍軍大智庫」構想，引發包含友軍、隸屬行政院前院長江宜樺主持的長風基金會質疑。國民黨智庫副董張善政今表示，跟藍軍智庫大合作計畫慢慢做，不是收納，是偶爾聚聚，沒要把長風或馬英九基金會收歸國民黨下。

張善政表示如果國民黨再執政，要對整個政策提出看法，而這不是等執政後才把菜端出來，「藍軍大智庫」構想中的影子內閣就是亦步亦趨，對現在民眾關心的政策，國民黨智庫都應該提出看法，尤其要講一些大家沒講到的問題。

張善政說，影子內閣落實要花腦袋設計，對不時出現的時事，有法規或政策檢討空間的，智庫就應不時的跳進去看一看。

張善政舉例，像是宜蘭高鐵違背民進黨政府「西部高鐵、東部快鐵」政策，還把原本的北宜直鐵改成高鐵，結果車程只縮短約10分鐘，造價約差3倍，效益在哪？除非之後要延伸到花蓮與台東，否則沒有意義，只吵車站擺哪是捨本逐末。

張善政也提到，如果民進黨政府真規劃高鐵要延伸到花東，等於宣告台鐵死刑，台鐵要怎麼辦，這些問題現在也應先講清楚。

此外，張善政說，國內現在缺新冠肺炎疫苗嚴重，他就是莫德納孤兒，現在第一劑算作廢嗎？印度之前疫情嚴重，之後用了一個很便宜的藥，這個藥也在美國國會被討論過，但蔡政府卻提都不提。

至於智庫副執行長人事，張善政說，除原副執行長黃心華留任，組發會主委許宇甄姊姊許育寧也接任副執行長。

國民黨智庫副董張善政。圖／《POP撞新聞》提供
國民黨智庫副董張善政。圖／《POP撞新聞》提供

張善政 國民黨

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