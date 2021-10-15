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談與立院黨團磨合 張善政：智庫盡量避免扮演攻擊角色

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨智庫副董張善政上任，未來如何改善與立院黨團互動獲關注。張上午受訪表示，未來智庫就是扮演提供攻擊火藥角色，至於提供的火藥要怎麼用，就由前線將軍（黨團）去做決定，智庫盡量避免扮演攻擊角色。

張善政也坦言，未來智庫研究成果還是有可能出現不符黨團要求情形，智庫不能東西丟給黨團就算交作業，還應該看黨團給幾分，沒有滿分的問題看在哪，與黨團會雙向溝通了解需求，錯誤避免再犯，這要依賴執行長柯志恩與黨團溝通。

張善政說，他沒有當過立委，不能說可以百分百掌握對立委最有用的素材，但至少在立法院備質詢過，知道怎樣的質詢會打到痛點；柯志恩擔任過立委，與他一樣是老師，應具備把報告文字深入淺出能力，應該可以降低一點磨合不順現象。

張善政表示，未來黨中央、黨團與智庫將成新三角關係，智庫論述出來後給黨團，黨部文傳會也要幫忙在網路上擴散；革實院培養的有潛力年輕人，未來則可到智庫見習，學習政策評估與形成過程，年輕人投入政治應有牛肉，不要只會選舉。

張善政說，智庫不能太政治，也不能太學術，做出來的東西要讓立委與大家都覺得聽得懂。

張善政舉昨天高雄城中城大火為例表示，站在智庫角度，就要去檢討法規有沒有疏失，提出諸如像這麼老舊的房子，是否符合現在的消防標準，如何改善；如果消防法規落後或疏失，智庫就應提出對老房子的長久的規範建議。

至於政治層面，張善政說，要追究下自高雄市消防局，上自高雄市長陳其邁行政疏失，但這一部分智庫比較不會涉入。

國民黨智庫副董張善政表示，未來智庫就是扮演提供攻擊火藥角色，至於提供的火藥要怎麼用，就由前線將軍（黨團）去做決定。圖／《POP撞新聞》提供
國民黨智庫副董張善政表示，未來智庫就是扮演提供攻擊火藥角色，至於提供的火藥要怎麼用，就由前線將軍（黨團）去做決定。圖／《POP撞新聞》提供

張善政 高雄市

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