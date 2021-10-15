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破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

聯合報 / 記者徐白櫻陳玫伶／高雄即時報導
前總統馬英九（左三）拜會立法院前院長王金平（右六），高市議會正副議長都到場，國民黨營造大團結氣氛。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（左三）拜會立法院前院長王金平（右六），高市議會正副議長都到場，國民黨營造大團結氣氛。記者徐白櫻／攝影

前總統馬英九（左）與立法院前院長王金平（右）握手言歡，強調國民黨要團結。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（左）與立法院前院長王金平（右）握手言歡，強調國民黨要團結。記者徐白櫻／攝影

「馬王會」今天中午登場，這次被視為破冰之旅的參與受到高度重視，高雄藍營政壇重量級人士到場作陪。馬英九表示，王金平過去在立法院對台灣幫助大，此行表達感謝之意。馬英九坦承不管是美國、日本都高度關心兩岸關係，希望兩岸彼此透過協商談判，能夠把緊張降低，兩岸一定要接觸。

2013年「馬王政爭」後兩人互動少，今天馬英九、王金平都否認有心結或不合。談及今天會面出發點，馬英九說，卸任後一直想來看看王院長，過去擔任總統期間，王院長在立法院支持ECFA、陸生來台等方案，王院長悉心安排下，對台灣貢獻很大，此行來感謝致意。王金平也說，兩人本來就沒有什麼，哪來的冰，會一起為國家、為兩岸、為黨共同努力。

針對兩人會談內容，馬英九不否認可能會談國共交流部分，媒體問及馬英九會不會擔憂兩岸關係，馬回應「會」。此外，台灣是否成為美國的代理人戰爭的棋子一事。馬英九回應說，應該要盡量避免這種情況發生，不管是美國、日本都高度關心，但他們都希望兩岸彼此也能夠透過協商談判，能夠把緊張降低，我想王院長看法跟我一樣，不能光靠美國。

馬王強調，國民黨應該要團結，兩人見面沒有尷尬。至於國民黨能在兩岸中扮演何角色，馬英九認為這個問題應該要問現任黨主席朱立倫。馬說，相信他有些安排，從大方向來看，我們看法是一致的，兩岸一定要接觸。

馬英九下午要跟王金平一起去昨天發生大火的城中城大樓獻花致意，馬英九提及大火說，昨天知道後心裡非常難過，這是台灣有史以來大概第二大，20幾年來沒有再發生過，應該趕快調查發生真相、檢討過失，並且要預防再犯。

前總統馬英九（左二）到高雄路竹拜會立法院前院長王金平（右二）。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（左二）到高雄路竹拜會立法院前院長王金平（右二）。記者徐白櫻／攝影

馬英九 王金平

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