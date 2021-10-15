林智堅臉書談大新竹合併 孫大千：像熱鍋螞蟻汲汲求官

新竹市長林智堅在臉書大新竹合併，認為有必要性、合理性、急迫性。國民黨前立委孫大千今在臉書大酸林志堅，這真的是丟人現眼無下限，林智堅是想位子想瘋了嗎？不願意堅持利益迴避的原則，宣示放棄參選大新竹市長，來推動新竹縣市的合併。這只能再一次的證明了，林智堅所做的一切，都是為了自己。

孫大千指出，過去新竹縣市沒有合併，竹科一樣創造出傲人的成績，相關工作人員的生活品質也並無沒有因此而受到影響。所以，林智堅所謂的必要性，根本不存在。

孫大千表示，縣市合併升格有相關法律的規範，主要考量人口成長的規模，和創稅能力並沒有任何直接的關係。所以，林智堅所謂的合理性，根本不存在。

孫大千說，在全球供應鏈重組的過程中，台灣半導體產業的發展是國家競爭力的關鍵，需要傾全國之力投入，而不是只靠縣市合併就可以達成的。所以，林智堅所謂的急迫性，根本不存在。像一隻熱鍋上的螞蟻在汲汲求官，不惜利用台積電做為實現個人政治野心的墊腳石，林智堅真的不怕受人唾棄恥笑嗎？