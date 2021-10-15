快訊

砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相

破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

林智堅臉書談大新竹合併 孫大千：像熱鍋螞蟻汲汲求官

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自孫大千臉書
圖／取自孫大千臉書

新竹市長林智堅在臉書大新竹合併，認為有必要性、合理性、急迫性。國民黨前立委孫大千今在臉書大酸林志堅，這真的是丟人現眼無下限，林智堅是想位子想瘋了嗎？不願意堅持利益迴避的原則，宣示放棄參選大新竹市長，來推動新竹縣市的合併。這只能再一次的證明了，林智堅所做的一切，都是為了自己。

孫大千指出，過去新竹縣市沒有合併，竹科一樣創造出傲人的成績，相關工作人員的生活品質也並無沒有因此而受到影響。所以，林智堅所謂的必要性，根本不存在。

孫大千表示，縣市合併升格有相關法律的規範，主要考量人口成長的規模，和創稅能力並沒有任何直接的關係。所以，林智堅所謂的合理性，根本不存在。

孫大千說，在全球供應鏈重組的過程中，台灣半導體產業的發展是國家競爭力的關鍵，需要傾全國之力投入，而不是只靠縣市合併就可以達成的。所以，林智堅所謂的急迫性，根本不存在。像一隻熱鍋上的螞蟻在汲汲求官，不惜利用台積電做為實現個人政治野心的墊腳石，林智堅真的不怕受人唾棄恥笑嗎？

林智堅 新竹 孫大千

延伸閱讀

林智堅拋竹竹併 時力民調35％認「量身訂做、因人設事」

范雲指中共下指導棋罷陳柏惟 孫大千：她自救都來不及

孫大千：謝志偉污辱國旗 請蔡英文清理門戶撤換他

綠前竹縣長：竹竹合併 林智堅絕對選不贏

相關新聞

高雄大火死傷慘卻發文「挺3Q反罷免」 邱議瑩：小編排程貼文

高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀成嚴重死傷，昨天各界關注搶救工作時，高雄民進黨立委邱議瑩卻在臉書貼文「挺3Q反罷免」，引發爭...

兩岸「準戰爭」？ 邱太三：準戰爭布局不表示是準戰爭

中共解放軍機10月1到4日累計149架次「爆量」擾台，陸委會主委邱太三昨受訪時坦言，已達到「準戰爭」狀態布局，引發各界熱...

林智堅臉書談大新竹合併 孫大千：像熱鍋螞蟻汲汲求官

新竹市長林智堅在臉書大新竹合併，認為有必要性、合理性、急迫性。國民黨前立委孫大千今在臉書大酸林志堅，這真的是丟人現眼無下...

談蘇貞昌「袂見笑」爭議 張善政：有點惱羞成怒、失控

行政院長蘇貞昌周二施政總質詢時，反質詢國民黨立委鄭麗文，還罵鄭「袂見笑」（台語，意指：不要臉）引發爭議。國民黨智庫副董張...

立院爆發議事衝突 游錫堃宣布休息

國民黨團上午在院會發動文攻，提出多起臨時動議案表決，民進黨團提出包裹表決反攻，提議不處理其他議案，國民黨團不滿衝上主席台...

林智堅拋竹竹併 時力民調35％認「量身訂做、因人設事」

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，時代力量立委王婉諭今天表示，對於這陣子的合併升格討論感到憂心，苗栗長期以來因為不當的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。