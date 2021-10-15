林智堅拋竹竹併 時力民調35％認「量身訂做、因人設事」

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，時代力量立委王婉諭今天表示，對於這陣子的合併升格討論感到憂心，苗栗長期以來因為不當的區域發展政策，在人口、產業都呈現越來越邊緣化的困境，這次若再度草率行事、倉促升格，苗栗邊緣化的困境不但不能獲得解決，還會加劇，她希望各界可以審慎思考行政區劃的相關議題，透過全盤檢討相關法制，給台灣可長可久的國土規劃和區域發展藍圖。

時代力量今天舉行「反對倉促政治升格，徹底檢討行政區劃財政劃分」記者會。

時代力量新竹市議員林彥甫表示，根據民調顯示，同意新竹縣市合併是「量身訂做、因人設事」的民眾有35.5%、不同意者有31.4%，這樣的結果印證多數民眾認為林智堅此時拋出這樣的議題是別有用心，若合併就能解決新竹的交通、喝乾淨水等問題，那為什麼不及早提出，反而是現在任期剩一年了才拋出想法。

時代力量立委邱顯智說，很多事情不用等到合併才做，乾淨水就是最好的例子，身為新竹的行政首長，林智堅一邊提案乾淨水公投，卻不願落實乾淨水的承諾，既然如此，他呼籲新竹市民一起在12月18日用手上的選票告訴林智堅「我要喝乾淨水」。

時代力量新竹市議員蔡惠婷說，民調顯示高達73.8%的民眾贊成「打破六都和一般縣市的差別待遇，建立更平等的制度」，但即便民眾很普遍的反對高人口縣市的分配特權，卻又有將近三分之一的人希望搭上合併升格的政治順風車，傳達出社會期待政府有所作為，提出平等合理的財政資源分配，讓更多地方政府有能力、財力建設自己的家鄉。

媒體詢問邱顯智是否參選明年新竹市長，他表示正在謹慎評估中。

根據時代力量提供的資料，這份民調是委託台灣指標調查研究股份有限公司執行，調查時間為10月7日至9日，調查範圍及對象為設籍新竹縣市和苗栗縣年滿20歲的民眾，以電腦輔助電話訪問，共訪完1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負百分之三。