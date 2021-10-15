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立院攻防 國民黨喊「散會救高雄」被否決

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國民黨團提出臨時動議，要求「立即散會、救救高雄」。記者吳亮賢／攝影
國民黨團提出臨時動議，要求「立即散會、救救高雄」。記者吳亮賢／攝影

高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀成嚴重死傷，立法院長游錫堃今於院會時，率領各黨籍立委與部會首長起立默哀一分鐘，不過在游錫堃宣布會議開始後，國民黨團提出臨時動議，要求「立即散會、救救高雄」，讓行政院長蘇貞昌及民進黨高雄市立委能南下協助高雄市府救災，但此臨時動議最後被民進黨團以多數否決。

國民黨團書記長陳玉珍指出，高雄發生城中城大樓大火，高雄市府自己沒辦法處理好，立法院天天在開會，如今發生重大災害，希望行政院長蘇貞昌親自到高雄坐鎮，帶著行政資源下去協助，也讓民進黨的高雄立委不用分身乏術。

對於國民黨團的臨時動議，游錫堃原本先宣布休息，希望交由黨團協商，但國民黨團不同意，游錫堃便宣布進行表決，第一次結果為出席99人，贊成36人、反對63人，臨時提案未通過，國民黨團旋即要求重複表決，不過在民進黨團人數優勢下，贊成者仍未過半數，游錫堃宣布繼續開會。

對於表決結果，陳玉珍也高喊，「高雄市立委願不願意回選區？是不是要把行政院長綁在這裡？」

立法院院會今默哀一分鐘。記者吳亮賢／攝影
立法院院會今默哀一分鐘。記者吳亮賢／攝影

立法院院會今默哀一分鐘。記者吳亮賢／攝影
立法院院會今默哀一分鐘。記者吳亮賢／攝影

游錫堃 高雄市 國民黨

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