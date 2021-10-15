「馬王會」將登場 王金平下午偕同馬英九去城中城致哀

立法院前院長王金平精神奕奕，一早就在住家等待馬英九到訪。記者徐白櫻／攝影

「馬王破冰」聚會即將登場，前總統馬英九今天專程南下高雄路竹拜會立法院前院長王金平。王金平重申兩人本來就沒什麼心結，邀集高雄黨內同志參加中午聚會；不幸遭逢城中城大火傷亡慘重，聚會前眾人要為亡者追思默哀，下午會同馬總統前往大樓獻花致哀。

前總統馬英九預計11點30分抵達王金平老家，王金平辦公室邀請高市議員、商界、學界與農會總幹事等70幾人陪同，席開12桌。高市副議長陸淑美、高市農會理事長蕭漢俊及前立委黃昭順、林國正等人已經抵達路竹，聚會前先問候王金平。

高雄城中城大火傷亡慘重，國民黨主席朱立倫今天中午到高雄探望傷患，馬前總統也要去事故現場表達哀思。王金平說，這場火讓大家心情沉痛，但聚會早已經安排好，很難臨時變動，中午聚會前眾人要一起默哀，下午還要跟馬英九前往事故地點獻花致意，傷患每人一萬元慰問金，委由副議長陸淑美致意。