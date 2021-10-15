國是論壇反擊「袂見笑」爭議 藍委：蘇貞昌成台灣之恥

行政院長蘇貞昌周二施政總質詢時，反質詢國民黨立委鄭麗文是不是要投降，還罵鄭「袂見笑」（台語，意指：不要臉），事後卻批鄭「無端說總統會第一個投降」，引發國民黨立院黨團不滿，上午發動黨籍立委在立院國是論壇「罵好罵滿」，要蘇道歉。

首先登場發言的國民黨團總召費鴻泰，送漱口水與牙膏給蘇貞昌，讚許蘇是他經歷過的行政院長中「最會吵架」、「唯一一個用粗魯的話罵女國會議員」的人，不專業、聽不懂質詢，還惱羞成怒罵人「袂見笑」，民進黨執政團隊心裏有人民？

立委李德維回放周二鄭麗文質詢片段，還原當時明明是蘇貞昌6問鄭「是不是要投降？」挑釁，鄭才回說蘇才是第一個要投降的，現在惡人先告狀，說謊的行政院長像話？李也點名立法院大家長、立法院長游錫堃，對整起事件處態度讓人不能接受。

黨團書記長陳玉珍說，用蘇貞昌面對高雄榮總院長態度同標準看蘇罵鄭麗文案，蘇不自覺羞愧？不應下台？蘇常情緒爆走式發言，會造成中華民國很大危機；婦團上午在立院外聲援鄭，還派百位員警危安，蔡總統在野反威權，執政成真威權。

立委呂玉玲批評，執政團隊一連串錯誤政策讓人心寒，蘇貞昌還在國會殿堂罵女性立委，事後不道歉又變本加厲謾罵，應收起傲慢態度。立委陳以信也說，蘇藐視國會，用不堪字眼辱罵國會議員，已成舉世滔滔台灣之恥，應向全體國人道歉。

立委孔文吉也酸蘇貞昌「好像很容易動怒」，在國會殿堂罵認真質詢的女性立委鄭麗文，他看到電視不敢置信，蘇要向鄭麗文與全國人民道歉，展現泱泱大度，彌平吵也紛爭，促進議事和諧，若不道歉就要下台，不然行政院會有樣學樣。

立委張育美也認為，蘇貞昌應謹言慎行成全體官員表率，在莊嚴問政的國會殿堂，罵立委「袂見笑」是對人格的傷害。

立委吳斯懷聲援，鄭麗文質詢的沒錯，買核子潛艦議題可研究，蘇貞昌卻反問要不要投降，還罵不要臉，世界民主國家沒有行政官員敢這樣對國會議員。吳還拿掃把揶揄蘇，「國家安全不是靠掃把，而是要靠戰鬥意志，真的打仗美軍不會來」。

立委賴士葆批評，蘇貞昌才是真正「袂見笑」，2018年新北市長選舉輸現任新北市長侯友宜30萬票，對侯懷恨在心，現在就卡新北淡北聯外道路30億元補助款「萬倍奉還」。