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影／李應元苦戰病魔 陳明文集氣祈禱

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委陳明文。圖／陳明文辦公室提供
民進黨立委陳明文。圖／陳明文辦公室提供

前駐泰代表李應元日前因個人健康因素請辭，近日傳出身體狀況不佳。李應元多年好友、民進黨立委陳明文今談及兩人互動過往，大讚李應元非常熱情、對朋友講義氣，陳明文也表示，李應元正在跟病魔纏鬥中，希望所有好朋友跟關心他的人一起集氣祈禱，讓他早日康復，繼續為台灣這塊土地貢獻。

陳明文指出，與李應元一同擔任立委期間，感情非常好，後來李應元擔任民進黨職、行政院秘書長、環保署長、駐泰代表，兩人相處也非常融洽，「我非常喜歡跟他當朋友」。

陳明文表示，李應元可以說在台灣威權時代、民主過程中，扮演非常重要角色，尤其在海外被國民黨政府列為黑名單，長期以來為台灣民主奮鬥。對於李應元現況，陳明文表示，正在跟病魔纏鬥中，「希望他的好朋友跟所有關心他的人，一起集氣，為他祈禱、祝福，讓他早日康復，繼續為台灣這塊土地貢獻」。

李應元 陳明文 民進黨

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