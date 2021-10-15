罷免案藍綠主席表態對壘 刪Q：苦行喊卡哀悼城中城大火

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟3Q罷免案本月23日投票，今天進入罷免案倒數第8天，陳柏惟有蔡英文總統表態力挺，今天繼續在沙鹿苦行10小時；刪Q總部原本計畫今天下午3時從霧峰罷免總部出發苦行到立法院中部辦公室宣傳罷免理念，國民黨主席朱立倫原訂到台中挺刪Q行動，刪Q總部剛剛宣布取消。刪Q總部表示，為高雄昨天發生城中城大火表示哀悼之意，今天的罷免活動所有行程都取消。

陳柏惟前天、罷免前十天展開「100小時民主最後一哩路」選區徒步苦行，蔡英文總統當天也在民進黨中常會表態力挺，今天進入罷免案倒數第8天，陳柏惟預計今天上午10時10分從沙鹿服務處出發，走到晚間8時10分，徒步10小時。

國民黨主席朱立倫原訂今下午到台中挺刪Q行動，並參與刪Ｑ總部步行霧峰市區的活動，不過高雄城中城大火發生大火，國民黨文傳會表示，高雄大火造成嚴重傷亡，朱立倫今天台中行程全數取消，將前往高雄慰問關心。

刪Q總部明天掃街行程，預計明天上午8時在烏日明道花園城掃街、9時30分到霧峰公有市場掃街，包括趙少康、鄭麗文、徐弘庭、王鴻薇、陳炳甫都會來助陣。

立委陳柏惟在選區台中大肚苦行到晚間十時。圖／陳柏惟提供

刪Q總部剛剛宣布，為高雄昨天發生城中城大火表示哀悼之意，今天的罷免活動所有行程都取消，圖為刪Q總部日前在市場宣講。記者趙容萱／攝影