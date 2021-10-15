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兩岸「準戰爭」？ 邱太三：準戰爭布局不表示是準戰爭

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
陸委會主委邱太三昨出席東方領袖講座─主題:新情勢下兩岸經貿展望演講。本報資料照片，記者蘇健忠／攝影
陸委會主委邱太三昨出席東方領袖講座─主題:新情勢下兩岸經貿展望演講。本報資料照片，記者蘇健忠／攝影

中共解放軍機10月1到4日累計149架次「爆量」擾台，陸委會主委邱太三昨受訪時坦言，已達到「準戰爭」狀態布局，引發各界熱議。他今日受訪時強調，「達到準戰爭狀態布局，不表示是準戰爭」，會針對對岸是單純演練或是有針對性目標，進行相關情資蒐集。

邱太三指出，如果共機一架或兩架偵察機飛到我國這邊，事後的判斷應該是做情資的蒐集，對我國來講比較沒有立即的危害性，如果是轟炸機，則可能會認為是在做演訓，但如果大量架次，當然會針對對岸可能的目的，做事後的研判。

邱太三表示，以10月1到4日共機擾台的狀況，機數跟種類跟過去完全不一樣，看起來有一點是布局型態的演練，各界也有很多專家認為達到準戰爭狀態布局，但倒不是說是準戰爭。

至於此布局是否針對台灣？邱太三表示，這是很重要的問題，到底這個布局是單純演練，還是有其他針對性的目標，事後要再去做相關資訊的蒐集；對於我國是否也要進入準戰爭狀態因應？邱太三表示，「沒有」，兩岸、台海和平穩定，不是只有兩岸關切，也是國際社會關切的事項，「沒有人希望戰爭」。

戰爭 邱太三 情資

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