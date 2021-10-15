再被杯葛挨批「父母沒教好」蘇貞昌：人身攻擊大可不必
國民黨立委鄭麗文周二質詢行政院長蘇貞昌，雙方因「投降說」爆發激烈爭執，國民黨立院黨團今天揚言杯葛立法院施政報告。行政院長蘇貞昌平時大約8時50分才會抵達立院的，今上午8點就到了。他對此事受訪時說，期待議事順利運作，至於人身攻擊，大可不必。
國民黨揚言杯葛，並要求蘇貞昌道歉，鄭麗文批蘇揆用粗鄙言行作錯誤師範，知恥近乎勇，「如果你的爸媽沒有把蘇貞昌教好，所有女生來教一次蘇貞昌勇於道歉」，並說蔡英文總統若那麼關心蘇貞昌，應該幫蘇請個心理醫師。
對於媒體詢問蘇貞昌怎麼看延宕的議事？今天提早到立法院是擔心婦團抗議嗎？以及鄭麗文說「爸媽沒講好、蔡總統該幫蘇請心理醫師」，是否言詞不當？
蘇貞昌說，「我們對於立法院非常尊重，也期待議事能夠順利運作」，因為這是憲法的規定，同時人民的期待，趕快能夠通過預算，讓應該有的育兒津貼、老人照顧、公共安全、國防需要，都能順利上路，這也是立委的責任，「我們希望能夠符合人民的期待，至於人身攻擊，大可不必」。
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