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國民黨團未到場...民進黨團拂曉集結 早上平和入議場

投降說風波延燒 民進黨團拂曉集結早上7點平和進入議場

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨團昨發布今早6點甲級動員，除了輪班守議場大門的立委，全數黨團立委拂曉也集結在大門口。記者吳亮賢／攝影
民進黨團昨發布今早6點甲級動員，除了輪班守議場大門的立委，全數黨團立委拂曉也集結在大門口。記者吳亮賢／攝影

國民黨立委鄭麗文周二質詢行政院長蘇貞昌時，雙方爆發激烈爭執，再引發朝野對立，蘇貞昌今日的施政總質詢也恐再面臨國民黨團杯葛。為此，民進黨立法院團前天晚上9點起輪班守立法院議場大門，今天早上7點準時進入議場，並遞案確認議程；國民黨團未到場，過程平和。

民進黨團昨發布今早6點甲級動員，除了輪班守議場大門的立委，絕大多數黨團立委拂曉也集結在大門口，由於國民黨團未到場，現場氣氛平和，許多立委也坐在大門口先吃早餐，少了過往兩黨抗爭的嚴肅氣氛。

雖然周二朝野協商即確認今日議程為施政總質詢，下周二為總預算質詢，但因周二程序委員會沒有通過議程，交由今日院會處理，民進黨團書記長蔡適應今一早也遞案，確認議程如協商決議進行。

民進黨團總召柯建銘指出，希望今天議事可以順利進行，議程本來就協商過，高雄又發生大火事件，種種氛圍，不適合在這裡再發生衝突；對於國民黨團今上午黨團大會將決定攻防策略，柯建銘則說，「不要衝突就好」。

民進黨團昨發布今早6點甲級動員，除了輪班守議場大門的立委，全數黨團立委拂曉也集結在大門口。記者吳亮賢／攝影
民進黨團昨發布今早6點甲級動員，除了輪班守議場大門的立委，全數黨團立委拂曉也集結在大門口。記者吳亮賢／攝影
民進黨立法院團前天晚上9點起輪班守立法院議場大門，今天早上7點準時進入議場，過程平和。記者吳亮賢／攝影
民進黨立法院團前天晚上9點起輪班守立法院議場大門，今天早上7點準時進入議場，過程平和。記者吳亮賢／攝影
民進黨立法院團前天晚上9點起輪班守立法院議場大門，今天早上7點準時進入議場，過程平和。記者吳亮賢／攝影
民進黨立法院團前天晚上9點起輪班守立法院議場大門，今天早上7點準時進入議場，過程平和。記者吳亮賢／攝影

國民黨 民進黨 立法院

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