力拚七成覆蓋率「三度加開BNT」擾民？指揮中心回應了
行政院長蘇貞昌今天上午於行政院會提出「十月底朝第一劑覆蓋率達七成、第二劑達三成」的目標前進。中央流行疫情指揮中心今晚第三度加開第11輪BNT疫苗接種對象。第11輪不斷加開接種對象，被質疑是為了達到蘇揆口中的目標。指揮中心發言人莊人祥強調「不是為了拚七成覆蓋率」，而是均衡第11輪、12輪施打量才緊急加開。
第11輪接種對象，指揮中心10月4日首次對外公布，將於明天開打，但在開打前，總共10天之內，規定連三變。
第一變10月8日臨時宣布，BNT疫苗接種對象，從原本47歲以上加開至45歲以上；第二變於10月12日宣布，再從45歲以上加開至44歲以上，並限時「8小時內完成預約」；第三次變於今天晚間宣布，接種對象一樣是44歲以上，但統計意願登記的日期從原本的10月6日前登記者，往後擴大至10月13日以前。
指揮中心超級變變變之術，莊人祥直指是為了不讓疫苗接種服務空轉，不是因為BNT打氣不佳。不過，第十二輪接種資格近期也已公布，指揮中心不修改第十二輪資格，或是加開第十三輪，反而不斷擴增第十一輪接種對象，啟人疑竇，被質疑與「十月底七成覆蓋率有關」，莊人祥強調「絕無此事」。
莊人祥表示，加開第11輪接種對象，主要是第12輪主要接種對象設定在30歲到43歲，才會修改第11輪接種對象為為44歲到47歲，才能夠符合第11輪以及第12輪的施打量能。
莊人祥表示，依照各地政府施打量能，第11輪可打120萬劑BNT疫苗。第12輪計算時，第一階段必須要在6天內打140萬、第二階段打50萬，如果第11輪加開對象，等於20多萬人能先在第11輪消化，幫助第12輪時減輕接種壓力。
截至10月13日為止，疫苗人口覆蓋率為59.66％，距離蘇揆的目標，10月底達到第一劑七成覆蓋率，必須要在10月31日以前完成施打257.7萬人，按照指揮中心目前的規畫，第12輪將在10月31日前施打完畢，而11輪加上12輪施打總數約為310萬左右。考量每次加開施打，約有1成符合資格者不會完成預約，加減之下，十月底七成覆蓋率極具機會可以達標。
【第十一輪BNT疫苗三度加開時間軸】
● 10月4日：宣布第十一輪BNT疫苗對象
於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第一劑：
(1) 47歲以上民眾[即1974/12/31(含)前出生]。
(2) 22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。
(3) 18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。
● 意願登記截止時間：即日起至10月6日中午12時止。
●預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時止。
●施打期間：10月15日至10月21日。
●10月6日宣布：預約分流時間
(本期預約提醒簡訊將於預約分流日前一天陸續發送，BNT：10月10日14時起、AZ：10月11日14時起)
1. BNT第一劑：10月11日上午10時至10月13日中午12時。
2. AZ第二劑：10月12日上午10時至10月13日中午12時。
第一次宣布加開
●10月8日第一次BNT疫苗加開(47歲→45歲)
BNT疫苗第一劑
●預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：
1.45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。
2.22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。
3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。
●預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時(10月10日14時起發送簡訊)。
●接種期間：10月15日至10月21日。
第二次宣布加開
● 10月12日第二次BNT疫苗加開(45歲→44歲)+延長預約時間(10/13 12時→18時)
●10月11日上午10時至10月13日中午18時
●開放10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾(不含第9類對象)預約接種
第三次宣布加開
●10月14日第三次BNT疫苗加開(10/6前意願登記→10/13前)
●COVID-19公費疫苗預約平臺第11期增加開放10月13日前意願登記BNT疫苗之44歲以上民眾預約接種
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