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陸國慶派25架共機擾台 邱太三爆：美派軍機潛入「中共渾然未知」

挺蘇貞昌罵藍委不要臉 黃子哲：蔡英文的語言暴力雙標

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片

行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，罵國民黨立委鄭麗文「袂見笑」(不要臉)，蔡英文總統也跟進批鄭「是在自己人中找敵人」。國民黨準發言人黃子哲表示，蔡過去批藍委罵「潑婦」、「沒家教」使用語言暴力，現在怎麼反而去助長歪風？

黃子哲指出，「袂見笑」是極為羞辱性字眼，何況還是在代表全國最高民意的國會殿堂，從行政院長口中罵出，無論對國會議員、對女性、對鄭麗文個人、對國民黨，都是公然侮辱，但民進黨從上到下竟毫無反省或歉意，還洋洋得意，黨沉淪墮落到地獄去了。

黃子哲質疑，若民進黨「袂見笑」可以接受，那為何2018年民進黨立委王定宇被民眾嗆「袂見笑」時要告對方妨害名譽？

黃子哲也提到，2009年時任國民黨立委的李慶華與民進黨立委邱議瑩在立院起口角，李批評邱「潑婦」、「沒家教」，邱竟突如其他的對李打了一巴掌，時任民進黨主席的蔡英文沒有檢討邱暴力行為，反譴責李使用「語言暴力」。

黃子哲說，若蔡英文認為「潑婦」、「沒家教」是「語言暴力」，那麼更加羞辱、更加暴力的「袂見笑」，做為一個國家元首、黨主席、甚至是女性的蔡總統，不是更應該出來痛斥及道歉，怎麼反而去助長歪風？蔡英文的語言暴力有雙標。

民進黨 黃子哲 蘇貞昌 鄭麗文 蔡英文

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