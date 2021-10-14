國民黨明恐再杯葛立法院會 柯建銘籲依循朝野協商結論

國民黨立委鄭麗文前天質詢行政院長蘇貞昌，雙方因「投降說」爆發激烈爭執，也引發藍綠陣營罵戰，國民黨立法院黨團今更表示，明天立法院會一定會有所抗爭。為了確保院會順利進行，民進黨立委昨晚約9點起排班守議場大門，民進黨立法院黨團總召柯建銘今受訪時呼籲國民黨，明天依循朝野協商結論，讓議事順利進行，「議場上攻防各憑本事，還是期待議事順利，明天若有機會會跟國民黨團談看看」。

柯建銘指出，本周二朝野協商已決議明天院會議程為總質詢、下周二為中央政府總預算質詢，「朝野協商結論宣讀過了，應照朝野協商走下去，假如對蘇貞昌不滿，質詢再去攻擊他，應該是這樣才對，況且現在又有大火事件，氛圍不適合打架」。

柯建銘也呼籲國民黨，明天照朝野協商結論走，議事場上攻防各憑本事，還是期待明天議事順利，若有機會還是會跟國民黨團談看看。