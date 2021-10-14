國家發展等3基金受國民黨捐助 法官判為「附隨組織」　

財團法人民族、民權及國家發展3基金會，被認定為國民黨附隨組織，9千萬元財產遭禁止處分，3基金會提告，聲請撤銷黨產會原處分，台北高等行政法院審理認為，3基金會實質受國民黨掌控，判基金會敗訴。可上訴。圖／本報資料照 財團法人民族、民權及國家發展3基金會，被認定為國民黨附隨組織，9千萬元財產遭禁止處分，3基金會提告，聲請撤銷黨產會原處分，台北高等行政法院審理認為，3基金會實質受國民黨掌控，判基金會敗訴。可上訴。

判決指出，黨產條例所稱的「附隨組織」，不限威權時期成立者，縱於民主時代，政黨以捐助金錢方式設立財團法人，若仍可支配人事、財務、業務，即應受黨產條例的審查。

判決指出，3基金會受欣裕台公司捐助的資金，由國民黨授意，而國民黨是欣裕台唯一的股東，欣裕台明知信託收益支付黨工退休金、用於黨務運作後並無餘額，仍決議捐助，可證明捐助由國民黨授意的可能性極高。

判決指，3基金會成立時，17席董事是欣裕台用國民黨行政管理委員會前主任委員林祐賢推薦的名單，幾乎包括國民黨中央委員會所有主管，也可證明國民黨實質控制基會會，因此，3基金會確是國民黨的附隨組織，黨產會處分無違法。

黨產會處分書指出，欣裕台在2015年各捐助3000萬元成立民族基金會、民權基金會及國家發展基金會，依時任(也是現任)國民黨主席朱立倫公開發言，可證實3基金會由國民黨授意捐贈而設立。

處分書指出，3基金會僅能動支的財產，是國民黨透過欣裕台捐贈各3000萬元設立基金所孳息，且國民黨黨工以無償、或極低對價提供勞務，加上3基金會都設址國民黨中央黨部，更可證明基金會在財務上受國民黨掌控。

3基金會不服行政處分提告，法院2018年12月26日開庭，合議庭對黨產條例條文認有違憲確信，裁定停止審理、聲請釋憲；迄司法院大法官會議2020年8月28日作成釋字793解釋文，案件再度開庭。

3基金會委任律師葉慶元認為，3基金會成立的時間點，已經過2次政黨輪替，主張黨產會原處分不合法；葉說，欣裕台捐助成立公益團體，有正當理由，原處分與論理法則有違，請求撤銷原處分。

不過，黨產會委任律師翁國彥說，有關附隨組織的定義，並不限於威權時期，3基金會成立時，董事幾乎都有黨務身分，基金會財務、人事受國民黨控制很明確。