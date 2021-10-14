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蘇貞昌罵鄭麗文爭議延燒 游錫堃：過程是否妥適社會公斷

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院長游錫堃。聯合報系資料照
立法院長游錫堃。聯合報系資料照

行政院蘇貞昌周二反質詢國民黨立委鄭麗文，並脫口罵鄭「袂見笑」（台語，意指：不要臉），再引發朝野對立。國民黨團下午拜會立法院游錫堃，盼游捍衛國會尊嚴。游會後表示，國會議長議事中立，詢答過程是否妥適，交社會公斷。

游錫堃說，立法院與行政院都是憲政機關，平等相互尊重，委員跟官員在詢答過程雙方都應秉持理性、彼此尊重：國會是論政場所，任何委員及官員所發表言論，都應在法律授權範圍內對人民負責，雙方都應自律自制。

游錫堃表示，立委行為法規定，立委問政時不得有涉及人身攻擊言詞；官員答詢時，雖立法院內規並沒有針對官員有相同的規定，但答詢過程中官員如有觸犯法律情事發生，當然應該自行擔負相關法律責任。

針對鄭麗文與蘇貞昌詢答過程衍生爭執，游錫堃表示，基於憲法賦予的立委質詢權，行政院有答覆之責；施政質詢時，立委與官員彼此應就公共政策理性問政與答覆，才是民主政治憲政典範。

游錫堃表示，基於院長主持會議議事中立，請官員與委員秉持理性、相互尊重詢答，以符合人民對憲政期待；立法院院施政質詢採即問即答方式，由立委及官員共用詢答時間，詢答過程全程公開並有公報記錄，過程是否妥適，社會自有公斷。

游錫堃 立法院 行政院 蘇貞昌 鄭麗文

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