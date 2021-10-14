侯友宜上黃光芹直播節目 狂被追問要選總統還市長

新北市長侯友宜聲勢高漲，外界關心他是否會繼續參選2022年新北市長，又或者棄選，投入2024總統大選。侯友宜今日在媒體人黃光芹訪談節目受訪時表示，選舉不是人生最重要的事，重點是自己能為這塊土地做什麼，時間還有很長，現在想都是庸人自擾。針對相關議題，侯友宜並未正面回應。

各家民調都顯示，侯友宜是現階段國民黨最強戰將，民進黨也將他視為最大勁敵之一，所以大家都很好奇，侯友宜究竟會不會投入明年選戰，或是乾脆放棄，直攻總統大位。

侯友宜說，選戰只是短時間過程，重點是自己現在的身份，不在乎有人將自己當為敵人，因為他根本沒有將對方當成敵人，台灣這麼小，只要是對的事情，大家就應攜手合作。

侯友宜表示，選舉不是人生最重要的事，只是一個選擇，重點是能為這塊土地做什麼，別把自己看得太重，還有很長時間，現在想太多都是庸人自擾，人生要把握當下，做好眼前的事就好，才不會精神錯亂。

另外，外界也想了解侯友宜跟朱立倫現在的關係如何。侯友宜回應，他跟朱立倫是朋友，大家這輩子都會認識許多朋友，不管是同事，或是一起並肩作戰，最後都會成為朋友，只要是對的事情，就攜手合作，想法不同，也能在溝通完後，一起往前走。關於選舉，只要願意為國家承擔的人，自己都會給對方加油打氣。