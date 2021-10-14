政府設關卡擋BNT 侯友宜：如何向死亡民眾交代？

台灣疫苗施打率落後多國，之前郭台銘要買BNT時也受到不少難關，新北市長侯友宜今日上媒體人黃光芹直播節目時表示，若是自己遇到疫苗荒，有人出來說願意幫忙，他一定趕快去拜託，但當時政府設了多道關卡，會讓人覺得是在刁難，他們要如何向死亡的市民交代？自己又能如何交代？這是態度問題，這時候不應再去區分誰是在野、誰是執政。

侯友宜說，疫苗欠缺時，民眾處在水深火熱中，若有企業說要幫忙，自己一定會去求對方協助，中央這時還不趕快拜託別人，攜手合作，會讓人覺得你們是在刁難別人，不想做這件事情。

侯友宜更對中央喊話，「你看到市民一個一個走，你要怎麼交代？我要怎麼交代？」且當時日本送疫苗來的時候，台灣感激的不得了，那為什麼我們在購買疫苗上不更積極呢？這是態度問題。

侯友宜表示，台灣前一段時間疫苗不足，到現在施打第二劑的比例都還不到兩成，直到現在開始BNT要大量進來才比較好一點，我們需要疫苗源源不絕，快速施打。