南下探傷患被問鄭麗文 蘇貞昌：此事大白天下不容扭曲

高雄市鹽埕區「城中城」大樓大火，至下午已造成21人死亡，14人無生命跡象在醫院急救中，行政院長蘇貞昌今天下午南下高雄，先後到高醫，阮綜合醫院及高雄長庚醫院探視火災傷患，他要求相關單位急速將傷害減到最低，相關部門也大力協助高雄市政府，至於他與國民黨立委鄭麗文之間的紛爭，蘇表示，「此事大白天下，不必扭曲」。

蘇貞昌下午近3點在內政部長徐國勇及高雄市長陳其邁、高醫院長鍾飲文等要員陪同下，先探視由高醫收治的火警傷患。針對後續的消防公安與傷患處置問題，他說，無情大火肆虐，他在第一時間趕來，將要求相關單位急速將傷害減到最低，撫慰傷患，同時向救災人員致敬，並請相關部會大力協助高雄市政府善後。

媒體也詢問鄭麗文事件，指國民黨主席朱立倫要求行政院長蘇貞昌應下台，更揚言明天將發動杯葛。而鄭麗文也說，蔡英文總統是800萬萬民意的總統，卻被行政院長院長牽著鼻子走！