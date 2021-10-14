編1.5億媒體宣導經費居冠挨批 陳吉仲：這是定義問題

立委曾銘宗表示，109年審計部提出兩案件，要農委會查明處分的案件，他要農委會「不要亂花錢」，農委會明年110年度媒體宣導， 編列媒體宣導經費，各部會各院加起來11億元，農委會編了1.5億元第一名(1億4971萬元)，第二名是司法院1億352萬，教育部8835萬，「你編這麼多要幹嘛？」

曾銘宗說，農委會本會編列了2533萬元，防檢局編列5562萬元，林務局編了2620萬元，連農業特別收入基金編列2960萬，質疑農委會又要買媒體，又要養網軍；當年農委會1450案就是他在立法院質詢的，那年還編了1450萬，現在本會編列2000多萬要做什麼？

陳吉仲說，這1.5億元大部分不是用在媒體，用在媒體宣導是祕書室固定的3000、4000萬經費，這部分依照規定辦，三四千萬的經費，其他，如水保局辦了很多農村再生活動部分宣導，這跟媒體宣導沒有關係。

陳吉仲表示，委員資訊有落差，當年1450案，是因為當時有很多不實假消息假新聞嚴重衝擊，後來農委會秘書室才有1450公開招標，後來也沒有花到1450萬。農委會編列2500多萬預算，是正常的媒體預算，比歷年少；這是定義的問題，把宣導與媒體合在一起，以後各單位舉辦相關教育活動，不要寫成宣導，全部改成教育，改為食農教育，就沒有1億4000多萬；之前防檢局編列的5500多萬，就依照審計部的要求，把基金改為公務預算。

曾銘宗說，陳吉仲「你紀錄不好啊」，上次農委會就買了五家媒體，審計部辦理核銷還送到監察院，監委陳景峻說此案「欠妥」，審計部以及主計總處都對陳很傷腦筋，他會要求審計部強力查核農委會這1.5億元預算，必要時候要移送法辦。

陳吉仲說，監察院的報告已經結束了，這是恐嚇汙衊，他都依照相關程序、依照規定辦理，他說他沒有用4500萬買5個媒體，一個都沒有，全部都是公開招標，他完全可以公開檢驗，農業部門做了很多活動都叫做媒體宣導，以後把活動就改為教育。

農委會過去就曾因1450網軍案、買「科學人」雜誌廣告預算不符規定等，兩度被監察院要求改進；當時陳景峻表示，農委會對廣告刊登過程有嚴重疏漏，還數度以「加強文宣」為由要求動用行政院第二預備金，用公帑行銷萊豬，嚴重違反基金設立用途。

2020年農委會防檢局用於非洲豬瘟宣傳經費為6300多萬，分為5個標案，分包給三立、民視等5家媒體，每家約1200、1300萬元，年花近7000萬買媒體宣傳，媒體標案在過去幾年在立法院也多次討論，當時農委會都以非洲豬瘟防疫優先回應。