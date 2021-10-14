八大行業北上陳抗自救 羅一鈞：是二級放寬最後一哩路

今日八大行業號召人員北上至衛福部門口抗議，表示疫情期間各行業持續鬆綁，但是八大行業卻遲遲未見復業，強調「同島要同命，八大配合防疫停業，卻被逼上絕路！」指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出， 八大行業的復業是二級警戒開放的最後一哩路，目前已知KTV、MTV、網咖、電子遊戲場也已開放，未來也會與自救會、經濟部研擬，結果將於下周說明。

針對八大行業今早號召數十人至衛福部陳情抗議，表示八大行業經歷兩次強制性停業，去年1.5個月，今年截至目前5個月，成員更嚴正澄清「八大行業並非是防疫破口，而是被各種錯誤政策影響，導致一連串疫情延燒的受害者。」

除此之外，陪侍服務是經濟部明定的合法營業項目，課稅也比無陪侍之產業多10%，表示八大行業也是台灣一份子，不但最先配合停業，也最遵守防疫措施，稅還繳得比別人多，如今卻落得工作權被剝奪、生存權被漠視的下場，政府何時才肯給剩下的人一條生路？

除此之外，指揮中心不斷表示，復業前提是要達成疫苗覆蓋率，但八大行業理論上也是高風險行業，卻無法比照醫護、航空、警政造冊施打，加上採購國外疫苗，到貨卻嚴重不足，要求政府負起責任，儘速擬定解決方案與公布時程。

羅一均指出，八大行業是二級期間開放的最後一哩路，目前這一輪已開放KTV、MTV、網咖、電子遊戲場，未來兩周開放，會視各行業遵從指引有無違規情形。「感謝八大行業防疫期間的配合，樂見他們有提出十個復業的條件，例如工作人員服務生都要戴口罩、入場量體溫實名制、維持社交距離梅花座、提供疫苗証明和定期快篩等。」