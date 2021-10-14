許宇甄才接藍組發會主委 姐姐許育寧再接智庫副執行長

國民黨智庫今天召開董事會改選，黨主席朱立倫接任董事長，並公布副董事長、執行長分別由行政院前院長張善政、柯志恩接任。相較兩位檯面上知名人物，智庫副執行長則由組發會主委許宇甄的姐姐、前新北市政府秘書長許育寧接任，她是長期跟隨朱立倫，十分受朱信任的幕僚。

許育寧從朱立倫桃園縣長時期就跟隨朱立倫，成為市府秘書長，一路跟著朱到新北市擔任秘書長，後來朱卸下新北市長職位，創立銀光未來創新協會，就是由許育寧擔任理事長。許宇甄接下組發會重任，許育寧又任職智庫，可見朱立倫對「許式姐妹」的重用，也將自己人分配在各個部門。

智庫副執行長其中一個名額，過去慣例都由立法院黨團首席副書記長接任（義務職），目前是國民黨立委萬美玲。另一個有給職也就是現在接任的許育寧。