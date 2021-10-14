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對中共態度 侯友宜表態：誓死捍衛中華民國安全
中共軍機頻繁繞台，新北市長侯友宜今日接受媒體人黃光芹訪問時表示，自己是在中華民國、台灣土生土長的，他在這個國家，大家應該要團結，捍衛自己國家領土，這是絕對不容許挑戰的，「我會誓死捍衛中華民國安全」，自己會保護所有國民，這是他永遠不變的初心。
近日中共軍機不斷繞台，外界相當關注中國的一舉一動，而侯友宜被外界認為未來有可能代表國民黨參加總統大選，因此許多人也好奇他對相關事件的看法。
侯友宜表示，自己心中始終記得，他是在中華民國長大的，在台灣土生土長，愛這個國家、地方、中華民國，我們應該要團結，捍衛自己國家的領土，這是絕對不容許挑戰的。
侯友宜指出，大家應團結一心，我們是國家，我們是中華民國，自己會誓死捍衛中華民國安全，保護所有國民，這是他永遠不變的初心。
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