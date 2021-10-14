快訊

扁婿趙建銘將入獄！16年前三井宴吃出台開案 判3年8月定讞

國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中共態度 侯友宜表態：誓死捍衛中華民國安全

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，自己是在中華民國長大的，在台灣土生土長，他愛這個國家，會誓死捍衛中華民國安全，保護所有國民。圖／取自「Z.Media震傳媒」YouTube頻道
侯友宜表示，自己是在中華民國長大的，在台灣土生土長，他愛這個國家，會誓死捍衛中華民國安全，保護所有國民。圖／取自「Z.Media震傳媒」YouTube頻道

中共軍機頻繁繞台，新北市長侯友宜今日接受媒體人黃光芹訪問時表示，自己是在中華民國、台灣土生土長的，他在這個國家，大家應該要團結，捍衛自己國家領土，這是絕對不容許挑戰的，「我會誓死捍衛中華民國安全」，自己會保護所有國民，這是他永遠不變的初心。

近日中共軍機不斷繞台，外界相當關注中國的一舉一動，而侯友宜被外界認為未來有可能代表國民黨參加總統大選，因此許多人也好奇他對相關事件的看法。

侯友宜表示，自己心中始終記得，他是在中華民國長大的，在台灣土生土長，愛這個國家、地方、中華民國，我們應該要團結，捍衛自己國家的領土，這是絕對不容許挑戰的。

侯友宜指出，大家應團結一心，我們是國家，我們是中華民國，自己會誓死捍衛中華民國安全，保護所有國民，這是他永遠不變的初心。

侯友宜 共機擾台

延伸閱讀

淨零碳排城市先行 柯文哲侯友宜喊2030雙北減碳30%

淨零城市先行記者會 柯文哲、侯友宜同台少互動

防疫降級? 侯友宜提出2指標：疫苗接種率跟國際疫情

侯友宜自爆住女生宿舍 稱幫家人買生理用品很帥

相關新聞

內閣改組誰該下台？調查：蘇貞昌首當其衝 陳時中第二

「遠見」今天公布國內政經情勢暨總統與內閣滿意度最新調查。調查顯示，蔡英文不滿意度增加近一成，陳時中滿意度下降一成二。當詢...

許宇甄才接藍組發會主委 姐姐許育寧再接智庫副執行長

國民黨智庫今天召開董事會改選，黨主席朱立倫接任董事長，並公布副董事長、執行長分別由行政院前院長張善政、柯志恩接任。相較兩...

對中共態度 侯友宜表態：誓死捍衛中華民國安全

中共軍機頻繁繞台，新北市長侯友宜今日接受媒體人黃光芹訪問時表示，自己是在中華民國、台灣土生土長的，他在這個國家，大家應該...

一場刪Q罷免案 藍綠陣營都在消費

一場台灣基進立委陳柏惟的罷免案，藍綠陣營都在消費。 對國民黨來說，除了是新任黨主席朱立倫的第一戰，更重要是想收復台中這個選區，因此，積極動員要拉下陳柏惟，情有可原；反倒是民進黨採取「關注」的形式，頗值得玩味。

王美花盼台灣歐盟進行BIA談判 為投資者提供更好獎勵

歐洲經貿辦事處、外交部、經濟部等單位今天舉辦「2021投資歐盟論壇」，經濟部長王美花表示，鼓勵台灣和歐盟進行雙邊投資協定...

「台灣值得信賴」 蔡英文促我與歐盟洽談雙邊投資協定

蔡英文總統今天以錄影方式為「2021投資歐盟論壇」開幕致詞，她指出，台灣與歐盟共享民主、自由、法治及人權等價值，不管在區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。