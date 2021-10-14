當「中華民國」被蔡英文整碗捧去，國民黨2024大選怎麼打？

今年總統蔡英文的國慶演說，不但明確挑明了中華民國和中華人民共和國互不隸屬，國慶典禮上各種國旗飄揚，也看見民進黨的「中華民國內涵置換工程」，從代表中國轉為代表台灣。當連神主牌都被拿走，國民黨2024怎麼走？

今年的國慶講稿內容，由蔡英文親自撰稿。透過剖析這次演說內容，可以瞧見一條清晰的脈絡：她將民進黨的政治光譜調整，從「台獨」走向「華獨」。

這也是總統府發言人張惇涵於9日晚間，回應中國共產黨主席習近平的「和平統一」談話內容：「中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，而國家的未來，掌握在台灣人民的手中。」

這份國慶演說，自然引起中方的不滿。

國台辦發言人馬曉光馬上回應，民進黨當局否定九二共識，且謀求台獨分裂。並強調，「台灣是祖國的寶島，是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。」

民進黨的政治光譜，從「台獨」走向「華獨」

然而，比起國台辦的不滿，其實更該擔憂的應該是國民黨。

資深媒體人黃暐瀚11日上午就在廣播節目中，針對國慶講稿就點出，「在台海可能因為蔡英文談話面對危機時，國民黨會先有政治危機。」

關鍵，在於這次講稿內所包含的「中華民國內涵換置工程」意義，以及台灣民眾並不反對這件事，直接危及了國民黨原本的政治資本。蔡總統的國慶演說，似乎暗藏兩大內涵置換工程：

工程一：四個堅持中，「中華民國」與「中華人民共和國」互不隸屬

在這次國慶演說中，蔡英文放入比以往更大膽的論述：首次明確提及「中華人民共和國」和「中華民國」互不隸屬。

此一番話，明顯測試中國容忍的底線，國民黨同樣發表了抨擊。

前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑就強烈批評，講稿內容中提及中華民國與中華人民共和國互不隸屬，等同把她過去經手起草的「兩國論」搬上檯面，認為此舉在美中關係嚴峻的時刻，「為什麼要打破她的不冒進不挑釁，這有跟美方事先溝通好嗎？」

然而駐美國大使蕭美琴10日回應說，迄今並未聽聞美國有任何反對的意見。

這點顯示，蔡英文在演說中放入這句話的選擇，雖乍看宛如當年前總統李登輝「兩國論」的翻版，但李登輝的發言當年連美國都反對，如今隨著美中對抗態勢，美國卻顯得默許。

更重要的，這段發言儘管可能帶給台海兩岸更高升的戰爭風險，卻迎合如今大多數的台灣民意。

工程二：「1949年」開始的72年，避開與中國治權重複的四年

國慶演說裡，還有一點值得關注。今年雖是110年中華民國的國慶，但蔡英文所強調的，是「1949年至今72年」，也就是中華民國退到台灣開始的年份。

這樣的論述，作家朱宥勳分析，代表著：「中華民國＝台灣」，或者翻成白話文，就是「兩岸徹底分治的那一年」。

蔡英文所提及的72年歲月中，她是這樣定義：「經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。」

這代表，蔡英文對中華民國的歷史詮釋，從以往跟大陸的關係，已經化為清楚的「中華民國在台灣」，跟大陸所有切割。

中華民國內涵一旦置換完成，藍營將失去最大的政治資產

當蔡英文的在整份講稿中，已經具體把「不要統一」的論述端上檯面，且多數民眾都不覺得有什麼問題時，當藍營還在堅持「九二共識」時，台灣人民多數只會以為，國民黨正和中國謀求共識，反而遭到唾棄。

黃暐瀚就直白表示，蔡英文的談話內容，符合了大多數台灣人民的認知，「比起李登輝前總統的『兩國論』，蔡總統出手更大膽、手法更細膩、年輕人更支持，我真的看不出2024年，在野黨要怎麼贏？」

曾任《端傳媒》評論總監、新北市府參議曾柏文也認為，從這份講稿對重要名詞的詮釋，能看出蔡總統似乎在推動某種「觀念工程」，而這個工程隱含三大層次：

第一，在時空上剪裁「中華民國」，以貼合其現實上在戰後治理的台澎金馬；

第二，同時擴大「台灣」，使其逐漸成為涵蓋台、澎、金、馬兩千三百萬人的認同標籤；

第三，更直接以「中國」代表中華人民共和國，切割「中國」與前二者的關係。

蔡總統對這三個詞的用法，都與30年前的主流理解大不相同。可以說，隨著時空轉變、民眾成長經驗中認知的轉變，蔡英文正著手塑造一個當前多數台灣民眾都能夠有所「共感」的「新中華民國認知」。

曾柏文指出，演稿中一個核心概念是「共同體」──像是特別提到，東奧羽球男雙「IN」時刻，在台灣社會帶來的共感，而這種共感在當代已屬罕見。

演說中的部分內容，當然引起藍營反彈，但當藍營仍類似於膝反射地痛罵蔡英文「不夠愛中華民國」時，她正替民進黨的將來中央層級的大選打下難以撼動的基礎。

「她有李登輝的影子。」日前，一位國民黨幕僚就如此評價蔡英文，認為她默默做得許多事情，其實都逼得國民黨沒有選擇。

或許2022年，國民黨在地方選戰仍能大有斬獲，但那終究是在地方層級選戰「選人不選黨」的結果。到了2024年，要談到國家認同時，連論述「中華民國」主導權都給蔡英文搶走的國民黨，還有辦法推出新論述來爭取選民的支持嗎？

與其擔心台海危機因著蔡英文談話而驟升，藍營應先擔心2024年，倘若無法提出對兩岸的全新論述，屆時這場中央層級的選戰，仍很可能讓綠營「整碗捧走」。

（作者／馮紹恩 本文出自2021.10.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）