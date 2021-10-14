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王美花盼台灣歐盟進行BIA談判 為投資者提供更好獎勵

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
歐洲經貿辦事處、外交部、經濟部等單位今天舉辦「2021投資歐盟論壇」。圖／取自2021投資歐盟論壇線上直播頁面
歐洲經貿辦事處、外交部、經濟部等單位今天舉辦「2021投資歐盟論壇」。圖／取自2021投資歐盟論壇線上直播頁面

歐洲經貿辦事處、外交部、經濟部等單位今天舉辦「2021投資歐盟論壇」，經濟部長王美花表示，鼓勵台灣和歐盟進行雙邊投資協定（BIA）的談判，為投資者提供更好的獎勵及保護。歐洲經貿辦事處處長高哲夫說，台灣企業能在歐洲找到所需的一切，他鼓勵台灣企業赴歐洲投資。

王美花說，因為台灣產業的前景發展和群聚實力，越來越多的歐洲企業選擇在台灣開展業務，雖然疫情對於跨境商業活動及投資產生影響，但因為控制措施和邊境檢疫要求等原因，歐洲企業並沒有停止在台灣的投資腳步，台灣在控制疫情方面也做得很好，她鼓勵歐盟和台灣進行BIA談判，為投資者提供更好獎勵跟保護。

高哲夫說，在接下來幾年中，歐盟將投資超過兩兆歐元投資疫後重建的歐洲，這將是更有韌性的歐盟，歐洲的多樣性還有單一市場，透過在歐洲投資，台灣企業可以在新的想法中受益，歐洲製造的產品在世界各地享有盛譽，對於尋求產品升級和技術創新的台灣企業來說，歐盟提供獨特機會，台灣企業也能在歐洲找到所需的一切，包括高度創新、可負擔的成本、永續負責任的商業模式等，歐盟已準備好和志同道合的夥伴包括台灣合作。

外交部長吳釗燮說，整體來說台灣和歐洲的關係目前是前所未有的緊密，國際情勢近年來有很大轉變，歐盟和台灣是志同道合的夥伴，共享自由民主價值，我方看到歐洲議會對我國的支持，歐洲議會外委會上個月以壓倒性票數通過報告，他期待接下來的表決可以通過，台灣和歐盟會員國關係越來越緊密，特別是和中東歐國家，下周台灣將首次派出經貿考察團，訪問立陶宛等中東歐三國，雙邊在過去的互動下堅實的友情為雙方企業奠定良好基礎。

歐盟 王美花

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