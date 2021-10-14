聽新聞
test
0:00 / 0:00
林佳龍選不選新北市長？ 同派系陳亭妃透露私下談話
交通部前部長林佳龍屢被傳出有意參選新北市長，同為民進黨「正國會」派系的立委陳亭妃今表示，「完全沒有」，她也透露和林佳龍的私下談話，林佳龍不斷重申目前沒有任何選舉計畫，只希望能夠用個人力量結合民間力量，幫助偏鄉。
陳亭妃指出，和林佳龍談過幾次話，由於林擔任民意代表、縣市首長、部會首長時，比較沒有時間走訪各地，林現在真心希望能走遍每一個地方，結合民間力量，幫助更多的人，「對媒體也好，和我們私下談話也是，他不斷地向我們重申，目前真的沒有任何選舉計畫」。
對於林佳龍心腹卓冠廷將參選新北市土樹三鶯地區議員，被視為林佳龍把子弟兵安排在新北，陳亭妃說，卓冠廷本來就是新北市的人，只是為家鄉打拚，貢獻經驗、服務，至於外界放大為子弟兵回新北參選，老闆也要回新北參選，「我覺得這是兩塊，而且是完全不一樣的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言