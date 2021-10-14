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林佳龍選不選新北市長？ 同派系陳亭妃透露私下談話

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供

交通部前部長林佳龍屢被傳出有意參選新北市長，同為民進黨「正國會」派系的立委陳亭妃今表示，「完全沒有」，她也透露和林佳龍的私下談話，林佳龍不斷重申目前沒有任何選舉計畫，只希望能夠用個人力量結合民間力量，幫助偏鄉。

陳亭妃指出，和林佳龍談過幾次話，由於林擔任民意代表、縣市首長、部會首長時，比較沒有時間走訪各地，林現在真心希望能走遍每一個地方，結合民間力量，幫助更多的人，「對媒體也好，和我們私下談話也是，他不斷地向我們重申，目前真的沒有任何選舉計畫」。

對於林佳龍心腹卓冠廷將參選新北市土樹三鶯地區議員，被視為林佳龍把子弟兵安排在新北，陳亭妃說，卓冠廷本來就是新北市的人，只是為家鄉打拚，貢獻經驗、服務，至於外界放大為子弟兵回新北參選，老闆也要回新北參選，「我覺得這是兩塊，而且是完全不一樣的」。

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