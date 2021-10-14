基隆市長藍綠白熱鬧！藍營憂分裂 民進黨看好蔡適應

基隆市下屆市長選舉提前開打，目前藍綠白各自布局，人選多已浮出檯面。國民黨目前宣布參選的有前立委謝國樑、前市黨部主委黃希賢；民眾黨立委邱臣遠勤跑基層，被視為可能的黑馬；民進黨則看好立委蔡適應，呼聲最高。

國民黨前立委謝國樑今天宣布參選基隆市長，藍營早已表態參選的，還有基隆市黨部前主委黃希賢，他今年3月退黨後組進步基隆連線任主席，表明參選市長。他今天說，謝國樑聲明參選並不讓人訝異，因為謝家是國民黨在基隆的「最大派系」，國民黨在基隆的選舉，何時脫離過家族政治呢？

黃希賢表示，他參選是希望找出更好的政策讓基隆更好，不分藍綠，希望透過「進步基隆連線」來了解基隆福利、老年、青年、弱勢團體等政策，找出更好的方法進行調整，讓基隆更好。

國民黨基隆市黨部主委蔡智穎表示，謝國樑曾擔任3任立委，學經歷都相當豐富，尤其對市政熟稔，是黨內不可多得的優秀人才，樂見他宣布參選市長，在大環境對國民黨不利的情況下，此時此刻，他願意挺身而出為基隆打拚，他覺得很高興，國民黨優秀同志一起為基隆來努力，。

蔡智穎並說，未來市長提名作業將依黨中央的選舉機制，但希望盡量以協調為主，黨內會以團結為主，協調最優秀的人選出戰，有信心贏回基隆的政權重回執政，才能建設基隆的發展。

民進黨還沒有人宣布要選市長，基隆市長林右昌連任後將卸任，黨內看好立委蔡適應是「接班人」，蔡適應到目前都未表態。蔡適應日前曾獲公民監督國會聯盟第10次優秀立委，他說，會持續用心在基隆的地方建設、交通旅運，以及城市未來發展。蔡適應今天在立院開會，幕僚表示，對謝參選沒有回應。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，參選市長是每個人的自由，但也不是先說先贏，現在的選民眼睛非常雪亮，除了觀察選舉時提出的政見，也會檢視過去的一言一行，相信每一位選民心目中都有一把尺。

至於民進黨誰參選？蘇仁和說，未來基隆市長提名作業，究竟要採取何種模式，還是必須等到全代會通過縣市長提名辦法後再研議。