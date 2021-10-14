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任國民黨智庫副董 張善政：有跟韓國瑜聯繫 他給予祝福

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫中午召開董事會，由黨主席朱立倫兼任董事長，行政院前院長張善政為副董事長，前立委柯志恩擔任執行長。記者曾學仁／攝影
國民黨智庫中午召開董事會，由黨主席朱立倫兼任董事長，行政院前院長張善政為副董事長，前立委柯志恩擔任執行長。記者曾學仁／攝影

國民黨智庫中午召開董事會，由黨主席朱立倫兼任董事長，行政院前院長張善政為副董事長，前立委柯志恩擔任執行長。朱立倫表示，未來智庫要擴大範圍，不是只是國民黨的智庫，要連結所有民間智庫（基金會）合作，擴大領域提出最好的政策，將來形成影子內閣、準執政黨的規模，提出的政策能符合民眾的需要。

對於長風基金會表示，他們不屬於任何黨派，是否會影響藍軍大智庫整合？朱立倫強調，所有連結的智庫都是不屬於國民黨，也不屬於藍軍，但都會跟大家合作，只要能合作的，不管是環保、科技、財經、教育、文化等各領域，都可以合作，每一個基金會都是努力合作的對象。

而之前智庫前副董事長連勝文說，智庫跟其他黨團的橫向溝通不太順暢，之後如何加強溝通？朱立倫說，最重要的是黨團、智庫、黨中央三合一，智庫執行長柯志恩是立委出身，副執行長是現任首席副書記長萬美玲，所有重要議題也會跟立院黨團合作，不但是合作，而是合而為一，跟黨中央也是合而為一。

張善政說，要能夠和立院溝通得更好，要更關注現在民眾關心的議題，從這些議題切入，讓立委有即時發揮的空間，將來會更關注輿情蒐集。對於之前有跟韓國瑜聯繫嗎？張善政說，跟韓持續都有連繫，韓國瑜給予他祝福。

針對明天國民黨黨團抗議行動，是否擔憂朝野和諧？朱立倫再次呼籲蔡英文總統，絕對不要縱容污辱女性、羞辱國會的閣揆，再次呼籲立法院長游錫堃，作為立院大家長，可以容許如此鴨霸、羞辱國會議員的閣揆，公然羞辱國會議員嗎？這是是非公道的問題，不要有政黨之別，甚至民進黨團都應該提出閣揆在立院不能反質詢，不能公然羞辱國會議員，蔡英文作為第一位女性總統，怎麼可以縱容女性被如此字眼羞辱，請蔡英文主持公道，請立法院長游錫堃嚴格要求行政院長蘇貞昌盡速道歉，若不道歉，就只有下台這條路。

朱立倫 國民黨 張善政 韓國瑜

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