快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

內閣改組誰該下台？調查：蘇貞昌首當其衝 陳時中第二

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
民眾對行政院長蘇貞昌的滿意度為48.5%，負評44.0%。 本報資料照
民眾對行政院長蘇貞昌的滿意度為48.5%，負評44.0%。 本報資料照

「遠見」今天公布國內政經情勢暨總統與內閣滿意度最新調查。調查顯示，蔡英文不滿意度增加近一成，陳時中滿意度下降一成二。當詢問民眾，若內閣改組最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。

本次調查是在2021年9月30日至10月8日進行，總計訪問1075份有效問卷。「遠見」表示，自2016年蔡政府第一任，包含此次，陸續進行七次民調，以探知民意變化。

此次針對蔡政府與蘇內閣成員及重大國政問題進行民調發現，蔡總統的施政不滿意度40.5%，較今年5月增加9.4個百分點，滿意度(52.6%)下降2.7個百分點。其中以50-59歲（46.8%）、20-29歲（45.8%）最不滿意，其不滿意比例比今年5月24.5%大幅增加21.3個百分點，滿意比例則減少近10個百分點。

民眾對行政院長蘇貞昌的滿意度為48.5%，負評44.0%，較今年5月增加3.4個百分點。整體內閣滿意度50.6%，不滿意度38.2%。

細看行政院團隊成員的表現，「遠見」先詢問民眾是否知道該部會首長姓名，若答對，才進而詢問對該部會首長的滿意度，在10位受測的部會首長中，平均知名度僅18.2%。

最為民眾熟知的前五位部會首長為衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮，其中民眾滿意度最高的為陳時中（68.4%）、吳釗燮（66.1%），其餘皆低於六成。

站在防疫第一線的衛福部長陳時中，在10位受測的部會首長中，最為民所知，有67.3%的民眾能明確講出名字；政府發放振興五倍券，讓經濟部長王美花以29.4%的知名度位居第二；農委會主委陳吉仲因大陸禁止進口蓮霧和釋迦，再次成為媒體焦點，知名度為27.9%；其餘部會首長知名度均低於二成。

台灣疫情趨緩，疫苗施打涵蓋率提升，連帶民眾對陳時中滿意度最高，達68.4%，但相較於今年5月疫情爆發前的80.6%，滿意度下降了12.2個百分點；台灣頻獲國際友邦致贈疫苗，也連帶推升外交部長吳釗燮的滿意度（66.1%）；經濟部長王美花則受益於發放振興五倍券，滿意度56.2%為第三。

當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。

當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。圖／遠見提供
當直接詢問民眾，內閣當中最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。圖／遠見提供

陳時中 內閣 陳吉仲 蘇貞昌 民調

延伸閱讀

民調：國人順利打疫苗郭台銘功勞最大 官員滿意度陳時中最高

蘇貞昌：月底疫苗覆蓋率 第一劑7成、第二劑3成盼達標

引進默沙東抗疫口服藥？陳時中證實：快要簽約了

蘇揆情緒失控陳玉珍建議幫精神評估 陳時中尷尬這樣回

相關新聞

內閣改組誰該下台？調查：蘇貞昌首當其衝 陳時中第二

「遠見」今天公布國內政經情勢暨總統與內閣滿意度最新調查。調查顯示，蔡英文不滿意度增加近一成，陳時中滿意度下降一成二。當詢...

前立委謝國樑宣布選基隆市長 5年前投資拍電影重回政壇

曾擔任3屆立委現為國民黨籍的謝國樑，今天在臉書宣布參選基隆市長。謝國樑5年前放棄連任，再度創業投入演藝圈，闖出一片天，再...

基隆市長藍綠白熱鬧！ 藍營憂分裂 民進黨看好蔡適應

基隆市下屆市長選舉提前開打，目前藍綠白各自布局，人選多已浮出檯面。國民黨目前宣布參選的有前立委謝國樑、前市黨部主委黃希賢...

教師都放疫苗假孩子恐沒人顧 幼托業者籲專案施打第2劑

中央流行疫情指揮中心昨宣布第12期疫苗接種時程，其中18歲以上要施打第二劑AZ及莫德納者，接種時間為10月28日至11月...

刪不刪Q？民眾黨立委表態了 嗆蔡英文「把總統做小」

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日在即，面對國民黨全力「刪Q」，蔡英文總統昨在民進黨中常會中表態力挺陳柏惟，眾多民進黨人士也在...

任智庫副董 張善政：有跟韓國瑜聯繫 他給予祝福

國民黨智庫中午召開董事會，由黨主席朱立倫兼任董事長，行政院前院長張善政為副董事長，前立委柯志恩擔任執行長。朱立倫表示，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。