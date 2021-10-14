內閣改組誰該下台？調查：蘇貞昌首當其衝 陳時中第二

「遠見」今天公布國內政經情勢暨總統與內閣滿意度最新調查。調查顯示，蔡英文不滿意度增加近一成，陳時中滿意度下降一成二。當詢問民眾，若內閣改組最應該撤換誰，蘇貞昌首當其衝，32.4%的民眾認為應優先撤換，再來是陳時中（18.9%）、陳吉仲（17.2%）。

本次調查是在2021年9月30日至10月8日進行，總計訪問1075份有效問卷。「遠見」表示，自2016年蔡政府第一任，包含此次，陸續進行七次民調，以探知民意變化。

此次針對蔡政府與蘇內閣成員及重大國政問題進行民調發現，蔡總統的施政不滿意度40.5%，較今年5月增加9.4個百分點，滿意度(52.6%)下降2.7個百分點。其中以50-59歲（46.8%）、20-29歲（45.8%）最不滿意，其不滿意比例比今年5月24.5%大幅增加21.3個百分點，滿意比例則減少近10個百分點。

民眾對行政院長蘇貞昌的滿意度為48.5%，負評44.0%，較今年5月增加3.4個百分點。整體內閣滿意度50.6%，不滿意度38.2%。

細看行政院團隊成員的表現，「遠見」先詢問民眾是否知道該部會首長姓名，若答對，才進而詢問對該部會首長的滿意度，在10位受測的部會首長中，平均知名度僅18.2%。

最為民眾熟知的前五位部會首長為衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮，其中民眾滿意度最高的為陳時中（68.4%）、吳釗燮（66.1%），其餘皆低於六成。

站在防疫第一線的衛福部長陳時中，在10位受測的部會首長中，最為民所知，有67.3%的民眾能明確講出名字；政府發放振興五倍券，讓經濟部長王美花以29.4%的知名度位居第二；農委會主委陳吉仲因大陸禁止進口蓮霧和釋迦，再次成為媒體焦點，知名度為27.9%；其餘部會首長知名度均低於二成。

台灣疫情趨緩，疫苗施打涵蓋率提升，連帶民眾對陳時中滿意度最高，達68.4%，但相較於今年5月疫情爆發前的80.6%，滿意度下降了12.2個百分點；台灣頻獲國際友邦致贈疫苗，也連帶推升外交部長吳釗燮的滿意度（66.1%）；經濟部長王美花則受益於發放振興五倍券，滿意度56.2%為第三。