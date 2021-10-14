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國民黨國家政策基金會 張善政出任副董事長

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
國民黨主席朱立倫（中）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議，宣布前行政院長張善政（左）出任國民黨國家政策基金會副董事長、智庫執行長由柯志恩（右）擔任。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議，宣布前行政院長張善政（左）出任國民黨國家政策基金會副董事長、智庫執行長由柯志恩（右）擔任。記者曾學仁／攝影

國民黨主席朱立倫上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議，宣布前行政院長張善政出任國民黨國家政策基金會副董事長、智庫執行長由柯志恩擔任。

【中央社／台北14日電】

國民黨智庫今天召開董事會，確定由黨主席朱立倫擔任董事長，他表示，特別敦聘前行政院長張善政為副董事長，邀請前立委柯志恩擔任執行長；未來智庫要擴大範圍，連結所有民間智庫。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今天上午召開董事會改組，由朱立倫擔任董事長，他在會後受訪表示，未來智庫要擴大範圍，連結所有民間智庫，包含公共衛生醫療、環保、科技、財經、教育等領域的智庫，一起合作提出最好的政策，將來形成影子內閣、準執政黨的規模，符合民眾的需要。

朱立倫日前曾說國民黨的智庫，還要靠許多民間智庫一起合作，包括前總統馬英九的馬英九基金會、行政院前院長江宜樺的長風基金會等匯集成藍軍大智庫。

但長風基金會表示，自己不屬於任何黨派。對此，朱立倫今天說，所有連結的智庫都是不屬於國民黨，也不屬於藍軍，但都會跟大家合作，只要能合作的，不管是環保、科技、財經、教育、文化等各領域，都可以，每一個基金會都是他想努力合作的對象。

至於如何加強智庫與立法院黨團的溝通，朱立倫表示，最重要的是黨團、智庫、黨中央三合一，這幾天跟立委座談也提出黨團、智庫、黨中央三合一的概念，所以不但是合作，而是合而為一。

張善政表示，要能夠與黨團溝通的更好，要更關注現在民眾關心的議題，從這些議題切入，讓立委有即時發揮的空間，因此將來會更關注輿情蒐集。

此外，朱立倫被問到如何重啟國共溝通平台，他說，兩岸溝通平台，是持續保持暢通的溝通，有需要的話，未來若舉辦各項論壇，都會參加。

國民黨主席朱立倫（中）上午出席出席智庫董事會，宣布前行政院長張善政出任國民黨國家政策基金會副董事長、智庫執行長由柯志恩擔任。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午出席出席智庫董事會，宣布前行政院長張善政出任國民黨國家政策基金會副董事長、智庫執行長由柯志恩擔任。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（左）、智庫執行長柯志恩（右）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議長。記者 曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（左）、智庫執行長柯志恩（右）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議長。記者 曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議，宣布前行政院長張善政（左）出任國民黨國家政策基金會副董事長、智庫執行長由柯志恩（右）擔任。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議，宣布前行政院長張善政（左）出任國民黨國家政策基金會副董事長、智庫執行長由柯志恩（右）擔任。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫邀請前行政院長張善政出任國民黨國家政策基金會副董事長，張善政（圖）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議。記者 曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫邀請前行政院長張善政出任國民黨國家政策基金會副董事長，張善政（圖）上午出席國家政策研究基金會第十屆第二次董事監察人聯席會議。記者 曾學仁／攝影

國民黨 張善政 柯志恩 朱立倫

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