捷克參議院邀吳釗燮訪問 外交部證實收到邀請正協調中

傳出外交部長吳釗燮可能於月底參加在捷克舉行關於台灣的會議，外交部歐洲司司長陳立國今天表示，吳釗燮確實收到相關邀請，已指示我駐捷克代表處就近協調聯繫，詳情將於主辦單位進一步研商確認後適時向外界說明。

媒體報導，捷克參議院的外交、國防和安全委員會當地時間13日通過決議，確認捷克和台灣關係的發展，特別提到在投資貿易、科技文化合作等領域，決議內容也提到歡迎吳釗燮本月27、28日參加在捷克首都布拉舉行的關於台灣的會議。

陳立國今天在例行記者會上表示，捷克剛結束眾議院選舉，外交部對此表達誠摯祝賀，我國和捷克是民主自由夥伴，將在雙邊既有的友好基礎上持續拓展，深化各領域的互動和交流，下周將出發的東歐三國投資經貿考察團就是我方以具體行動繼續加強各方合作的最佳例證。

陳立國說，捷克政府中有很多支持台灣的友人，決議推崇捷克和台灣在創新、投資等領域的合作進展，也謝謝台灣在捷克之前風災的協助，歡迎我國的經貿考察團到訪，呼籲捷克政府掌握良機，對於吳釗燮的邀請，外交部的確收到邀請，已指示代表處就近協調聯繫。

國發會主委龔明鑫20日將率領經貿投資考察團，搭乘國籍航空包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛等3個中東歐國家。陳立國說，目前考察團籌備一切順利，企業界也希望拓展中東歐市場，訪團將於下周出發，各項準備都在緊鑼密鼓安排中。