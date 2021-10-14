鄭麗文嗆蘇貞昌：你爸媽沒把你教好 我們女性來教你道歉

婦女團體和國民黨民代今天在立法院群賢樓外舉行記者會聲援國民黨立委鄭麗文。鄭麗文表示，她不需要蘇貞昌道歉，但台灣社會、國會需要蘇貞昌道歉，知恥近乎勇，做錯事情就要勇敢認錯勇於道歉，「如果你的爸媽沒有把蘇貞昌教好，我們所有的女生來教一次蘇貞昌要勇於道歉」。

鄭麗文表示，看了以後覺得非常的失望，台灣疫情往生800人，蔡總統從來也沒有在第一時間出來表示過，過去台灣這麼多的天災人禍，蔡英文都是非常冰冷的。結果蘇才罵國會議員，蔡總統隔天就出來力挺，而且講話內容還顛倒是非，「作為第一個女性總統，她真的是把女性的臉都丟光了」。

鄭麗文表示，蔡英文身為女性總統沒有對女性做過任何事，包括社會安全網，蔡總統都不能保護所有無助的女生，連國會議員受到暴力，蔡英文也不敢吭一聲，還指鹿為馬、顛倒是非，一個800多萬民意基礎的總統，只能幫蘇貞昌背書嗎？國人需要一個有只有空殼沒有靈魂的活僵屍總統嗎？她批評蔡總統對於女性恐懼充耳未聞，只關心自己的臉書和IG觸及率。

鄭麗文說，其實需要情緒管理的是蘇貞昌，「蔡英文總統這麼喜歡蘇貞昌，應該幫他請一個心理醫師才對」。

鄭麗文說，蔡總統不敢對她所質詢的重大國安事項表示態度，蔡總統到底知不知道台灣協議是什麼？蔡的國慶談話是一國論還是兩國論？有沒有跟中華民國憲法牴觸？如果有要不要修憲？蘇貞昌答不出來蔡總統總該要回答吧？

鄭麗文說，今天台海兵兇戰危，說40年來最危險的是蔡英文的國防部長，說已經要跟中國備戰的是蔡總統的外交部長，說台灣是地表上最危險地方的是蘇貞昌。請問蔡總統要如何維持台海的安全？如何保護台灣？

鄭麗文批評蔡總統，對於一個教壞小孩的行政院長還指鹿為馬，這就蔡總統口中的台灣價值嗎？這是最台灣價值最大的侮辱和最嚴重的扭曲，這絕對不是大家心中熟悉的台灣價值。如果蔡英文心中還有一點點台灣價值，還有一點點女性尊嚴，就應該叫蘇道歉道歉，叫駐德代表謝志偉離職。

對於民進黨立委紛紛發文力挺蘇貞昌，鄭麗文表示不意外，民進黨已經下了政治動員令，事實上民進黨就是一個只有顏色、立場，沒有是非的政黨，這是台灣民主化以來政治不斷向下沉淪，因為只有內耗、內鬥。蔡總統口口聲聲說要團結，但是誰罔顧民主法治的原則，誰製造對立，誰才是亂源？不就是民進黨嗎？不就是蔡英文和蘇貞昌嗎？

對於媒體報導鄭麗文當初是因為涂醒哲的「舔耳案」才被開除黨籍。鄭麗文強調，民進黨是她主動退黨的。當時民進黨要迫害她，就是民進黨第一個墮落最明顯的徵兆，已經不同黨內要求反省的任何聲音，涂醒哲案只是小小的插曲而已，根本不足掛齒。

鄭麗文說，她念大學時就是一個台獨基本教義派，但她忽然發現這全部都只是一個謊言。她回憶，自己為了黃華的台獨案在台大校門口絕食時，有民進黨的人來勸她說黃是個麻煩製造者，不要理她，指她在那邊絕食讓民進黨很尷尬。