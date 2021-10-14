【重磅快評】「衝衝衝」愈走愈窄 蘇貞昌只能怪自己

立委鄭麗文質詢行政院長蘇貞昌，我國要不要爭取購買核子動力潛艦，卻因「投降」、「袂見笑」等答覆，導致雙方激烈互罵。當天晚間，行政院發言人羅秉成出面譴責「國民黨鄭姓委員」亂貼負面標籤。蘇貞昌第二天受訪時更強調，自己是「憤然抵抗叛徒，撥亂反正」。顯然蘇揆意猶未盡，不想讓這場口角落幕，還要進一步替鄭麗文戴上「叛徒」大帽子。

蘇貞昌向來作風強勢，對部下官員責罵豪不客氣，面對在野黨立委也毫不客氣。他先前嗆過立委馬文君「妳在大聲什麼」、「胡扯」、「降低立法院水準」，陳以信「移花接木」、「你不客氣我也不會跟你客氣」，陳玉珍「不會像你還跳到主席台上去」、「不夠資格做國會議員」，挖苦蔣萬安「屏東豬農我都非常熟啊，他們都支持我們」。就此而言，對於鄭麗文當年由綠轉藍，蘇院長念念不忘「叛徒」舊事，倒也不足為怪。

吵起架來絕對「氣壯」（是否理直是另一回事）的蘇揆，快意於罵人之餘，最該注意的恐怕是，自己陣營內的反應。

身為頂頭上司，也被鄭麗文一起點名「帶頭投降」的蔡總統，對此選擇並不直接出面，而是由黨部轉述她在中常會內的「自己人裡找敵人，無助國家發展」發言。如此相挺力度，距離全面背書認可，實在有相當距離。更甭說總統的發言像是雙面刃，被指斥到的對象，恐怕不是是在野黨立委，蘇揆罵人「投降」、「袂見笑」、「叛徒」，實在也難脫「自己人裡找敵人」。

更值得注意的是，以往絕對一致槍口對外的民進黨立院黨團，這次眼見蘇貞昌與國民黨立委對幹，態度卻顯得非常低調，目前只有9位立委在臉書發文串聯支持。這與以往遭遇朝野衝突，第一時間鐵定跳出來護航，相挺力度的差異，實在到了連外人都可看出的地步。更殘忍（而實際）地說，這兩天黨內對蘇貞昌的相挺，還不如對面臨罷免投票的基進黨立委陳柏惟。

這當然是因為蘇貞昌獨攬大權的作風，即使在黨內也已經積怨四起。近日包括五倍券政策被迫大轉彎，綠委公然質疑高鐵宜蘭設站選址，都顯示這種不滿已經到了爆發的邊緣。甚至這次的臉書串聯挺蘇行動，從名單也可發現，許多其他派系的指標性立委，平日和藍營對戰毫不放鬆，這次照樣不在其列。

在綠營現役的政治人物中，蘇貞昌出道早、輩分高，更以督軍嚴厲、執行力強著稱。然而不掩飾企圖心的蘇貞昌，每到爭取高位的關鍵時刻，就會開高走低，最後敗下陣來：2008年爭取總統候選人，最後被謝長廷擊敗；2010年挑戰台北市長，2018年挑戰新北市長，一開始都聲勢浩大，似乎對國民黨的郝龍斌、侯友宜造成相當威脅，最後都以敗北作收，而且票數落後幅度都大於外界估計。究其原因，不外乎蘇貞昌為人刻博無恩，慣於以大聲罵人與羞辱部屬，彰顯自己「會做事」，即使在向來團結度高的民進黨內，也無法充分得人心支持。蔡總統靠著「芒果乾」與藍營領袖的私心自誤，成功以高票連任，原本敗軍之際擔任行政院長的蘇貞昌，意外水漲船高，一時再創行情高峰，外界評估後蔡英文時代的黨內局勢，也將其列為可能繼任者之一。但是蔡總統第二任期一年多來，對蘇貞昌的看好聲音已經明顯消退。甚至不少人認為，年底四大公投只要有其中一項過關，蘇院長可能就得捲鋪蓋走路。

不知道收斂脾氣，把本身的缺點當成優點，以為擔任教育班長所需的特質，照樣適合拿來擔任元帥。蘇貞昌半輩子的政治路，一路走來開高走低，「開高」與「走低」其實都是自取。但是從這兩天新聞看起來，蘇院長還是自戀於「衝衝衝」，從來不曾忘記什麼，當然更沒有學到什麼。