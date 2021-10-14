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實況主砸百萬控遊戲虛寶機率不實 跨黨派立委倡議立法

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
跨黨派立委高虹安、邱顯智、洪孟楷、林俊憲今與知名遊戲實況主丁特舉行記者會呼籲，政府應盡速訂定轉蛋法相關法規，建立公正第三方認證機制，保護遊戲玩家權益。記者吳亮賢／攝影
跨黨派立委高虹安、邱顯智、洪孟楷、林俊憲今與知名遊戲實況主丁特舉行記者會呼籲，政府應盡速訂定轉蛋法相關法規，建立公正第三方認證機制，保護遊戲玩家權益。記者吳亮賢／攝影

知名遊戲實況主「丁特」日前花費上百萬元實測，控訴網路遊戲《天堂M》製作道具的機率比公告還要低，單次成功機率僅2.28%，與代理商公告的10%相差甚遠，有欺騙消費者之嫌。跨黨派立委高虹安邱顯智洪孟楷、林俊憲今也與丁特共同舉行記者會呼籲，政府應盡速訂定轉蛋法相關法規，建立公正第三方認證機制，保護遊戲玩家權益。

丁特表示，身為一個玩家非常無助，遊戲後台機制是否與官方宣稱的機率相同為未知數，在無法控制預算及風險情況下，儲值金錢取得虛寶相當於賭博行為，讓許多年輕人花很多錢，甚至欠債，需要立法來規管，而在立法前也需要消保官等單位督促遊戲商，避免坑殺玩家。

高虹安也舉例，我國手機和線上遊戲產值逐年提高，去年「電玩遊戲」產業營收已和「傳統電視與家庭影音」呈黃金交叉，若遊戲公司提供的「課金」模式是以抽獎等「射倖契約」方式，但機率不公開或是機率不真，恐違反公平交易法，目前日本、韓國等都有相對應法規，台灣卻只有私法領域的定型化契約，只規定中獎商品應記載「此為機會中獎商品」，而無實質罰則，政府應速訂轉蛋法規範。

洪孟楷表示，娃娃機都有保證夾取價，遊戲廠商也應詳細告訴玩家最低獲取虛寶機率，除了需要立法規範，他也會提出「公平交易法第21條」修正草案，納入「商品之兌領機率」為「與商品相關而足以影響交易決定之事項」，如有違反可處以罰鍰。

邱顯智表示，去年台灣手遊營收位列世界第七，每位付費玩家產生營收為世界第三，但台灣法規制度卻跟不上時代演進，應盡速檢討；林俊憲表示，曾在2017年就曾召開記者會，呼籲行政機關參考日本法規，發布行政命令要求業者明訂手遊抽獎機率、建立爭議處理機制，未來也應立法明訂標準。

跨黨派立委高虹安、邱顯智、洪孟楷、林俊憲今與知名遊戲實況主丁特舉行記者會呼籲，政府應盡速訂定轉蛋法相關法規，建立公正第三方認證機制，保護遊戲玩家權益。記者吳亮賢／攝影
跨黨派立委高虹安、邱顯智、洪孟楷、林俊憲今與知名遊戲實況主丁特舉行記者會呼籲，政府應盡速訂定轉蛋法相關法規，建立公正第三方認證機制，保護遊戲玩家權益。記者吳亮賢／攝影

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